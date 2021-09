Posily pro poslední Liberec! Vrací se Júsuf, obranu vyztuží stoper Sparty

Neprodloužení hostování Júsufa během minulé zimy označil bývalý trenér Pavel Hoftych jako jeden z prvků, které Slovan nakonec připravily o letní evropská předkola. Teď se bahrajnský útočník na sever vrací, s týmem Luboše Kozla už několik dní trénuje. K dispozici bude ihned, za Slavii ovšem 28letý reprezentant letos nenastoupil ještě ani jednou.

„Júsuf v našem klubu už působil a dobře zná místní prostředí, což by mu mělo pomoct v rychlé adaptaci. Slibujeme si od něho posílení naší ofenzivy. Je vysoký a má velmi dobrou kopací techniku, hráč jeho typu nám chyběl,“ komentoval příchod sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

Ve Slovanu čekají střelcovu okamžitou pomoc, díky znalosti prostředí není nutná doba hájení. „Jsem rád, že jsem zase ve Slovanu. Mám na Liberec pěkné vzpomínky z minulého podzimu, kdy jsem týmu pomohl kvalifikovat se do Evropské ligy,“ vzpomínal Júsuf na klubovém webu. „Těším se na zápasy a doufám, že v nich budeme vyhrávat. Fanoušci Slovanu mě rádi vidí na hřišti a já budu dělat vše pro to, aby mohli být šťastní, protože si to zaslouží.“

Doladěno je také další roční hostování. Ze Sparty míří pod Ještěd stoper Dominik Plechatý, který se původně připojil ke kádru Mladé Boleslavi. Po kompletní přípravě zasáhl na startu ligy do tří duelů, dohromady odehrál jen 65 minut a přišel nečekaný přesun. „Událo se to docela rychle, ale jsem za to rád. Je to pro mě výzva, protože se Liberci nevydařil začátek sezony, takže doufám, že mu pomůžu a Slovan zas pomůže mně v herních zkušenostech,“ prozradil 22letý obránce.

Plechatý vytvoří konkurenci pro Matěje Chaluše, Justena Kranthoveho a univerzální dvojici Jan Mikula – Marios Pourzitidis, která uprostřed obrany naskakovala. „Příchodem se nám podařilo vyztužit zadní řady kvalitním fotbalistou, jenž má dostatek zkušeností z ligových zápasů i mládežnických reprezentací,“ shrnul sportovní ředitel Slovanu.

Nemá jít ovšem o poslední vytyčený cíl v koncovce přestupního období. Dříve probíhala jednání o příchodu středopolaře Adama Jánoše, mnohem pravděpodobnější se ale zdá přestup záložníka Christa Tiéhiho (23) z Opavy.

Oba kluby vstoupily do pokročilé fáze jednání, oficiálního zatím nic není, nezbývá navíc příliš času. Už dřív na severu Čech podepsali Christian Frýdek a slovenský útočník Ľubomír Tupta, první přišel na přestup ze Sparty, druhý v rámci hostování s opcí z italské Verony.