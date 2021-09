SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:2. Viktoria jde do čela, rozhodla paráda Sýkory

Kulisy jako za starých časů. Doosan Aréna byla na nohou, hřmotně halasila po vítězství svých chlapců. Jen jedno bylo jiné. Pavel Vrba neslavil. Poprvé od svého velkolepého tažení dorazil na západ Čech jako soupeř. Návrat se mu ale hrubě nepovedl. Sparta se po zoufalém výkonu v defenzivě červenala po první porážce v sezoně. Viktoria brala sladký triumf, vyhrála 3:2 a vyřítila se na první místo tabulky. „Byl to náš nejlepší výkon od chvíle, co jsem přišel,“ usmíval se Michal Bílek.

Pár desítek fanoušků Viktorie postávalo po zápase v kotli, úsměvy od ucha k uchu. Trávník už byl prázdný. Načež k nim zamířil jejich někdejší hrdina. V černé košili přišel nejvěrnější příznivce pozdravit Pavel Vrba. Zatleskal, vztyčil palec směrem k nebi, otočil se a se sklopenou hlavou zmizel v útrobách stadionu. Porážka 2:3 mu neudělala vůbec dobře.

„S fanoušky jsem nikdy neměl problém, snažil jsem se pro Plzeň dělat maximum a odvádět svou práci na sto procent. Věřím, že to vnímali. Prohra mě samozřejmě mrzí. Asi jsme si mysleli, že hrajeme proti soupeři, kterého udoláme. Plzeň ale byla ve finální fázi důraznější, dala tři góly a měla i další situace. Měli jsme být silnější, hlavně v ofenzivních věcech, kde jsme propadli,“ připustil poražený kouč.

Za stavu 1:3 vypálil v dobré pozici Adam Hložek mimo bránu. Mohl dostat Spartu zpátky do hry. Do konce zbývalo zhruba dvacet minut. Na Vrbu už to bylo moc. Otočil se zády k hřišti a zařval jako raněné zvíře.

Bylo to krátce poté, co se dostal do slovní výměny s majitelem Plzně Adolfem Šádkem, který v druhém poločase postával na svém obvyklém místě mezi střídačkami. Oba kohouti, jež dříve pojil hluboký přátelský vztah, na sebe dvacet vteřin halekali. V tu chvíli na staré časy rozhodně nevzpomínali… „Akorát jsme si vysvětlovali, co se píská. Necítil jsem to tak, že bychom spolu měli nějaký problém. Šlo o fotbalové věci,“ vysvětloval vzrušenou diskusi Vrba.

Zápas prožíval velmi emotivně. Snad jen v druhém poločase, kdy plzeňští fanoušci jedinkrát během utkání skandovali jeho jméno, se nechal trochu vyrušit. Jinak pravidelně vzrušeně komunikoval se čtvrtým rozhodčím Janem Machálkem, rozčiloval se po chybách svých hráčů. A když měl všeho po krk, rezignovaně se opřel o bok lavičky.

Rozhodně sledoval nejhorší vystoupení svého týmu v sezoně. Zejména v obranné činnosti to byla vážně bída. Plzeň byla precizně připravená. Vyjma snad prvních deseti minut celý zápas výraznější, aktivnější, průbojnější a přesnější ve všech herních činnostech. Spartě vstřelila tři náramné branky. Všechny pohledné, pro Florina Nitu nechytatelné.

Vrbovi nevyšel tah se zařazením uzdraveného stopera Lukáše Štetiny. Před úvodní trefou nepohlídal Jean-Davida Beauguela. Chyboval v rozehrávce, ve vápně postrádal důraz.

To Plzeň ho měla habaděj. Před druhou brankou si počínala agresivně ve středu pole, z čehož profitovala rychlým brejkem, dokonalým Beauguelovým pasem na Jhona Mosqueru a za vteřinu Doosan Aréna podruhé bouřila. Sparta se sice gólem Davida Moberga Karlssona dostala na kontakt, ale po pauze navýšil odstup utěšenou ranou z dvaceti metrů Jan Sýkora. Hosté už jen snížili, v závěru se nedostali do tlaku a poprvé v sezoně byli donuceni ke kapitulaci.

„Od mého příchodu do klubu jsme odehráli nejlepší utkání. Porazit Spartu se cení,“ pravil evidentně spokojený Michal Bílek. „Kdyby dal Chorý na 4:1, ušetřili jsme si nervy v závěru. Ale zvládli jsme to, po psychické stránce je to strašně důležité vítězství.“

O tom není sporu. Plzeň má za sebou okamžiky hrůzy. Neprolezla kvalifikačním sítem do Konferenční ligy, padla s Hradcem Králové. Velkolepým zbořením Sparty ale ukázala, že není na odpis. To na Spartě si musí na úvod těžké série dost věcí vysvětlit.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18. Beauguel, 32. Mosquera, 56. J. Sýkora Hosté: 41. Moberg Karlsson, 87. Drchal Sestavy Domácí: Staněk – Řezník, Kaša, Hejda (C), M. Havel – Bucha, Janošek (90+3. Pernica) – J. Sýkora (72. Al. Čermák), J. Kopic (72. P. Šulc), Mosquera (82. Hybš) – Beauguel (82. Chorý). Hosté: Nita – Wiesner, Štetina, Panák (61. Karabec), Hancko – Pavelka (C), Sáček (77. Drchal) – Moberg Karlsson (61. Haraslín), Souček, Pešek (85. Polidar) – Hložek. Náhradníci Domácí: Hruška, Pernica, Hybš, Chorý, Čermák, Šulc, Káčer Hosté: Holec, Drchal, Haraslín, Polidar, Vindheim, Karabec, Vitík Karty Domácí: Mosquera, Janošek, Řezník Hosté: Pavelka, Štetina Rozhodčí Berka – Nádvorník, Kříž Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 10584 diváků

