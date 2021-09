Baník a jízda na poháry? S majitelem jsme si zakázali tabulku, říká Fleišman

Pořádně mu zatrnulo. Prosvištěl se kolem něho teplický záložník Daniel Trubač, poslal centrovaný míč za Laštůvku a Jiří Fleišman jen rozhodil rukama. Trenér Ondřej Smetana běsnil. Dokonce pak ostravskému bekovi názorně ukázal, co má v tu chvíli se soupeřem provést. Nakonec si ale zkušený obránce oddechl. Po vydřené výhře na Stínadlech (2:1) se Baník minimálně do dnešního večera posunul mezi elitní trojici. „Hodně cenné vítězství. Má pro nás cenu zlata,“ zůstal jeden z lídrů Slezanů pokorný.

Náročné utkání, že?

„Ale s tím jsme počítali. Věděli jsme, že po reprezentační pauze nás čeká série venkovních zápasů. I proto jsme si říkali, že je ohromně důležité, abychom v Teplicích vyhráli. Hodně jsme se na ně připravovali. Hrají bojovný fotbal, šlapou na sto procent a to se také potvrdilo. Měli jsme plán, který nám v první půli tolik nevycházel. Museli jsme si v kabině něco říct.“

Přesto šli do vedení domácí. U gólu jste se navíc nachomýtl vy. Zatrnulo vám?

„Já jsem o Trubačovi vůbec nevěděl, a jakmile proběhl mezi námi, už bylo pozdě. Asi to půjde za námi s Lišákem (Davidem Lischkou). Možná spíš za mnou. Měl jsem se rozhlídnout. Bohužel, stalo se. Ale od toho gólu místo, abychom se složili, tak jsme si na hřišti něco řekli a šli okamžitě za vyrovnáním.“

Teplice - Baník: Chlumecký našel Trubače, který zakončil do prázdné brány! 1:0

Přišlo poměrně rychle. Nakoplo vás to?

„Samozřejmě. Když se nepodaří hned vyrovnat, přijde na vás nervozita. My jsme to zvládli, měli jsme pomyslný bod a chtěli jsme udělat vše proto, abychom vstřelili i druhou branku a vyhráli. To se povedlo a je to pro nás extrémně důležité vítězství. Čeká nás Olomouc, která hraje výborný fotbal. Takže tohle jsou tři zlaté body.“

Ve spojitosti s Baníkem se mluví o pohárech. Nebýt výprasku na Slavii, možná byste byli i první. Honí se vám to hlavou?

„To rozhodně ne. A vůbec to nemá cenu rozebírat a spekulovat. Máme za sebou teprve sedm kol. Navíc není ani kompletně dohrané. Kolem nás jsou týmy, které také budou vyhrávat. S majitelem panem Brabcem jsme si v kabině řekli, že vůbec nebudeme řešit tabulku. V jednu chvíli bychom si pak mohli říct, že nám to půjde samo. Přitom za dva tři týdny už nemusíme být v tabulce tam, kde jsme nyní.“

Což se ostatně ukázalo na příkladu utkání v Teplicích, kde se tři body nerodily snadno.

„Přesně, samo to opravdu nepůjde. I když jsou v tabulce o dost níž, byly v zápase místy lepší než my. Takže výsledky samozřejmě sledovat budeme, v dnešní době sociálních sítí vám stejně neuniknou, ale myslím si, že v kabině vládne zdravý rozum.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 62. Trubač Hosté: 66. Almási, 80. Mazuch (vl.) Sestavy Domácí: Čtvrtečka – Vondrášek (C), Mazuch, Knapík, Chlumecký – Jukl, Krunert (86. Hasil), Černý (78. Kodad), Trubač, Fortelný (78. Moulis) – Ledecký (65. Succar). Hosté: Laštůvka (C) – Tetour, Ndefe (79. Granečný), Lischka, Fleišman – Svozil, de Azevedo (46. Sor), Kaloč (59. Budínský) – Kuzmanović, Potočný (72. Juroška) – Jiří Klíma (59. Almási). Náhradníci Domácí: Laňka, Hasil, Kodad, Hyčka, Moulis, Grigar, Succar Hosté: Budinský, Budínský, Sor, Almási, Juroška, Granečný, Pokorný Karty Domácí: Krunert, Succar, Knapík Hosté: Lischka, Sor Rozhodčí Černý – Paták, Váňa Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

