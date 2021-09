Sáček po Plzni: Pokud chceme myslet na titul, je tohle strašně málo

Nastoupil na pozici, která mu rozhodně není vlastní. Záložník Michal Sáček se v utkání proti Viktorii pohyboval v prostoru podhrotového hráče, ani on ovšem nevybočil z bídy, která sedla na celý letenský soubor. Výsledkem je porážka 2:3 a prodloužení západočeské tryzny. „Je to tu pořád stejné. Nevyhráli jsme tady deset let. Nevím, čím to je,“ krčil rameny zklamaný středopolař.

Kde vidíte hlavní příčiny porážky?

„V prvním poločase jsme toho předvedli strašně málo. Soupeř dal dva góly a byl v euforii. Měl nás nakopnout gól do šatny, bohužel se to povedlo asi jen na pět minut. Pak jsme inkasovali. Pořád jsme sice měli čas s tím něco udělat, ale zvládli jsme už jen zkorigovat.“

Do Štruncových sadů jste přitom jeli v dobrém rozpoložení. Čím si takový výkon vysvětlujete?

„Úplné vysvětlení nemám. Je to tu pořád stejné, nevyhráli jsme tady deset let. Nevím, čím to je.“

Nemohla se na výkonu týmu promítnout až přílišná bohorovnost? Vstup do sezony vám vyšel, Viktoria naopak neuspěla v Evropě a měla po porážce s Hradcem Králové.

„Všichni jsme věřili. Věděli jsme, že na tom Plzeň není psychicky úplně dobře. My naopak byli nahoře, chtěli jsme to zvládnout. Něco jsme tam měli, šance, brejky. Ale pokud chceme pomýšlet na titul, je tohle strašně málo.“

Jak se první ligová porážka v ročníku může na mužstvu projevit?

„To uvidíme. Máme před sebou ještě hodně práce. Byl to asi první opravdu těžký soupeř a my jsme neuspěli. Sezona ale bude ještě dlouhá, čeká nás spoustu zápasů. Musíme na tuhle porážku zapomenout a dál pracovat, jiná cesta není.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18. Beauguel, 32. Mosquera, 56. J. Sýkora Hosté: 41. Moberg Karlsson, 87. Drchal Sestavy Domácí: Staněk – Řezník, Kaša, Hejda (C), M. Havel – Bucha, Janošek (90+3. Pernica) – J. Sýkora (72. Al. Čermák), J. Kopic (72. P. Šulc), Mosquera (82. Hybš) – Beauguel (82. Chorý). Hosté: Nita – Wiesner, Štetina, Panák (61. Karabec), Hancko – Pavelka (C), Sáček (77. Drchal) – Moberg Karlsson (61. Haraslín), Souček, Pešek (85. Polidar) – Hložek. Náhradníci Domácí: Hruška, Pernica, Hybš, Chorý, Čermák, Šulc, Káčer Hosté: Holec, Drchal, Haraslín, Polidar, Vindheim, Karabec, Vitík Karty Domácí: Mosquera, Janošek, Řezník Hosté: Pavelka, Štetina Rozhodčí Berka – Nádvorník, Kříž Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 10584 diváků

