INSIDER: Sparta v Plzni, to je tragédie. Tecl? Na Slavii málo, říká Siegl

Měl nejlíp vědět, jak zbavit sparťany prokletí. Vždyť ho na ně ještě jako trenér Plzně sám uvalil… Ani Pavel Vrba však po svém pikantním návratu na západ Čech neutnul letenskou desetiletku bez vítězství ve Štruncových sadech, v trenérském souboji ho předčil Michal Bílek. „Sparta propásla ideální šanci. Deset let bez výhry, to se rovná tragédii,“ glosuje po vítězství Západočechů 3:2 bývalý sparťanský kanonýr a host videopořadu LIGOVÝ INSIDER Horst Siegl. Zatímco Plzeň podle něho myslí na titul, i když Bílek tvrdí opak, sparťany prý teprve nyní čeká prověrka, jak jsou daleko na své cestě. Siegl by při tom přivítal, kdyby byl víc slyšet sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Siegl rozebírá sestavu, kterou vybral Vrba, ať už se to týká obranné, nebo středové řady, a hodnotí, jaký to mělo vliv na výkon. Na druhé straně chválí to, jak ligový šlágr zvládl Bílek a celý jeho tým. „Bylo strašně znát, kdo chce zvítězit,“ míní Siegl. V rubrice Akce kola se pak čtyřnásobný král ligových střelců věnuje muži zápasu Jeanu-Davidu Beauguelovi a prozrazuje, co mu o něm řekl plzeňský asistent Pavel Horváth.

Pokud jde o zápas Slavia-Slovácko (2:1), Siegl si všímá debutu Aleše Mandouse v bráně domácích. A jako bývalý výtečný střelec, byť zcela odlišného typu, se zamýšlí nad rozporuplným příběhem střelce rozhodujícího gólu Stanislava Tecla. Pro jeho vyčerpávající práci na hřišti či charakter má slova chvály, naproti tomu však vidí jeho gólovou bilanci. „Smekám před ním, ale na Slavii je to málo,“ soudí.

LIGOVÝ INSIDER s… Horstem Sieglem

