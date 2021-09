Liga očima fanoušků: Případ Köstl vs. Bořil i zoufalé výkony Sparty

VIKTORIA PLZEŇ

Staněk nás zachránil, Kalvach se chytí

Sváteční den se Spartou za námi, je třeba vyhrnout si rukávy a jít do normální roboty s normálním soupeřem. 110 let klubu připadlo na Budějovice, tedy žádná ořezávátka. Jejich hra byla dobrá, naštěstí Staněk výhru zachránil. Byl to zápas o štěstí a to jsme měli. Bůhvíjaké představení to totiž nebylo, tedy na hřišti. Jinak se sestavou pan trenér pracovat umí, a ať nastoupí, kdo chce, vždy to klape. I když výjimka teď byla: pokud by Kalvach nestřídal, nevěděl bych, že je na trávníku. On to ale zase rozbalí, o to se nebojím. V ochozech to bylo pěkný a ti, co na Facebooku kritizovali provedení a bůhvíco, ať drží zobák. Sami ruku k dílu nepřiloží. Facku blbům ve vládě za výmysly ohledně pyra. Kdo jde do kotle, ať s tím počítá. Samozřejmě, pokud někdo hodí dělbuch rvoucí uši, používá ho jako zbraň a hází mezi lidi, konec, zákaz. Ale když pyro nechám vyhořet a bezpečně odložím, komu to vadí? Mně ne. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním!

KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE