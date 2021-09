Tesla potřebuje nabít. Je na nás deka, body s Plzní by pomohly, ví Jeřábek

Potvrzují, že druhá sezona je pro nováčka vždycky těžší. Pardubice zatím tápou, s šesti body dřepí ve skupině o záchranu. Tesla, jak týmu na základě historických souvislostí fanoušci říkají, jako by měla vybité baterky. A dnes přijede do Ďolíčku lídr tabulky z Plzně. „Pomohlo by nám, kdybychom s takto silným soupeřem dokázali něco získat,“ přiznává kapitán Jan Jeřábek.

V minulém ročníku aspirovaly Pardubice na nejpříjemnější překvapení soutěže. Byť musely kvůli nevyhovujícímu stadionu hrát domácí zápasy ve vršovickém Ďolíčku, rychle ze sebe shodily nálepku outsidera a se ziskem 52 bodů nakonec obsadily báječné sedmé místo. K tomu sklízely i pochvaly za atraktivní a funkční herní styl.

Jenže to všechno je teď pryč. Byť vedení klubu přivedlo ze Slavie Michala Berana, Lukáše Červa a Jakuba Markoviče, z Olomouce Mojmíra Chytila a z Plzně na poslední chvíli Lukáše Matějku, produktivní tahouny Michala Hlavatého a Ewertona, kterým skončilo hostování z Plzně, respektive Mladé Boleslavi se zatím nahradit nepodařilo. Stejně jako Michala Surzyna, který přestoupil do Jablonce.

Výsledkem je šest bodů po osmi kolech a průběžná třináctá, tedy poslední nesestupová příčka. V lize Pardubice porazily pouze Bohemians (3:0), zejména poslední dva soutěžní zápasy jim vůbec nevyšly. Nejprve padly v derby s Hradcem Králové (0:2) a v úterý vypadly stejným výsledkem i z MOL Cupu na hřišti druholigové Jihlavy.

„Není to nyní úplně jednoduché, leží na nás nějaká deka,“ připouští kapitán Jan Jeřábek, jeden z mála v červenobílých barvách, kdo si drží solidní standard. O vedoucím týmu tabulky proto mluví s maximálním respektem.

„Viděl jsem část jejich zápasu proti Spartě. Je vidět, že herní styl jim sedí, trenér Bílek už do hráčů dostal svou vizi fotbalu, teď jim to funguje,“ uznává sedmatřicetiletý dispečer. „Nezbývá nám nic jiného než tvrdá práce. Myslím, že v tomto utkání bychom to bojovností a odhodlaností mohli trochu zvrátit. Hrajeme s prvním, bude to o vůli. Jdeme do zápasu s tím, že chceme získat,“ dodává.

V minulé sezoně Pardubice „doma“ válely, o body ve strhujících zápasech obraly Slavii (1:1) i Spartu (2:2). A Plzeň pak bez milosti vypráskaly 3:0, když se trefili Cadu, Pavel Černý a Surzyn. Pro trenéra Michala Bílka tehdy šlo o druhý zápas na lavičce Viktorie a rehabilitace za neúspěšnou premiéru na Spartě (1:3) se tedy vůbec nepodařila.

Je jasné, že oba týmy budou mít tento zápas ještě v živé paměti.

„Určitě to budeme zmiňovat, protože dostat tři góly není nic příjemného. Nepředvedli jsme tam dobrý výkon, takže se musíme zlepšit oproti poslednímu zápasu. Forma z našich posledních utkání jasně mluví o tom, že musíme a samozřejmě chceme vyhrát,“ říká Bílkův asistent Pavel Horváth.

Pardubice nicméně v této sezoně ještě na vlastním hřišti neprohrály.