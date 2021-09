Boháč: Krize bude, až budeme poslední. Jaká byla rekonvalescence?

Jak zápas hodnotíte?

„S Plzní jsme hráli dobrý zápas. Nepouštěli jsme je do žádných větších šancí, ale jednou se to k nim odrazilo a Hejda to trefil fantasticky. My jsme podobné situace nevyužili. Byl to remízový zápas, škoda, že jsme ho ztratili.“

Jaký byl návrat do ligy po dlouhém zranění?

„Příjemný. Těšil jsem se moc, škoda, že jsme to nezvládli. Ale myslím si, že na takovém výkonu můžeme stavět dál. Příště jedeme do Budějovic, když to zopakujeme a proměníme šance, bude to dobrý.“

Probíhala rekonvalescence po operaci kolena podle plánu?

„Jelikož to už byla několikátá operace toho kolene, asi nejde úplně přesně říct, jak dlouho by rekonvalescence měla trvat. Prostě to zabralo šest měsíců a bylo to náročné. Ale už jsem chytal za béčko a v úterý v poháru, takže jsem byl připravený.“

V jakém stavu jste mužstvo našel?

„Asi se nechci vracet k zápasům, které jsme odehráli, je třeba se dívat dál, protože proti Plzni jsme odehráli opravdu velmi dobré utkání. Dozadu i dopředu, proti prvnímu týmu tabulky.“

Byla vítězná střela Lukáše Hejdy nechytatelná?

„Musím říct, že když jsem skákal, už jsem věděl, že na ni nedosáhnu. Trefil to neuvěřitelně, letěla přesně k tyči. Sám prý říkal, že se mu to takhle povede jednou za deset let. Mohl si to nechat na jiného soupeře.“ (s úsměvem)

Po devíti kolech máte pouze šest bodů. Začíná to být krize?

„Nemyslím si. Beru to tak, že liga pro nás začíná teď, Plzeň byla jen šťastnější. Krize bude, až po třiceti kolech budeme na posledním místě.“

