Kuchta litoval dalších šancí, ale chybu potrestal: Takové góly asi přitahuju

První gól byl po chybě brankáře Viléma Fendricha snadný, ale zase jste byl ve správný čas na správném místě, že?

„Tohle jsem prostě já. Tyhle góly asi přitahuju, ale jsem rád, že branky dávám. Proti Hradci jsem mohl vstřelit i víc než dvě. Ovšem těší mě i dva góly. Vyhráli jsme vysokým rozdílem. Jsem rád, že jsem mužstvu pomohl.“

Druhý gól padl po krásné akci, míč vám připravil Lukáš Masopust. Cvičíte tyhle situace?

„Viděl jsem Masa, jak nabíhá za obranu. Posunul jsem mu to, on mě pak krásně našel. Byl jsem tváří tvář brankáři, zachoval jsem klid a dal jsem to podél něj. Takhle jsem měl ty situace řešit vícekrát a nezůstalo by u dvou branek. Ale jak říkám, jsem rád i za ně.“

Slavia - Hradec Králové: Kuchta si narazil s Masopustem a zvýšil už na 3:0!

Pak jste měl dvě dobré šance na dokonání hattricku. Co chybělo?

„Mrzí mě hlavně ta první z nich, byl jsem před brankářem, chtěl jsem to narvat. Řešil jsem to špatně. Při druhé příležitosti jsem byl trochu v záklonu, skákal jsem z místa, ale taky se to dalo trefit. Hlavně kdybych hlavičkoval do země, měl by s tím gólman větší problém.“

Celkově dáváte v posledních zápasech hodně gólů. Čím to?

„Asi jsme víc rozjížděli, jsme rádi, že nám to tam teď padá. Doufám, že se nezadrhneme. Ale je škoda, že jsme zase obdrželi branku. To je kaňka.“

Naladili jste se ideálně na nadcházející zápas proti Feyenoordu v Konferenční lize a derby se Spartou?

„Každý zápas je pro nás důležitý, chtěli jsme to proti Hradci potvrdit, abychom měli relativně klid a na následující dvě utkání se v klidu připravili. Teď nás čeká těžký zápas na Feyenoordu, pak Sparta. Oba duely budeme chtít zvládnout. Hrajeme o hodně v Konferenční lize i v domácí soutěži.“

