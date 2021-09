Minčev začíná ukazovat, čím učaroval Rosickému a spol. Jsem ve formě, říká

Déle než rok čekal na první soutěžní gól ve sparťanském dresu. Během minulého týdne se útočník Martin Minčev konečně dočkal. A to rovnou dvojnásobně. Nejprve udeřil v utkání MOL Cupu na hřišti Líšně (3:0), v sobotu večer pak premiérovou ligovou trefou pečetil triumf Letenských 5:2 ve Zlíně. Že by záblesk lepších zítřků? „Určitě jsem v lepší formě než v předchozím období,“ potvrzuje bulharský reprezentant.

Loni v létě přicházel na Letnou s nálepkou velkého talentu. Vedení Sparty se o Martina Minčeva přetahovalo s dalšími evropskými zájemci několik měsíců, nakonec z této půtky vyšlo vítězně.

O to větší rozpaky vzbudily následující měsíce. Minčev se totiž za celou minulou sezonu nedokázal výrazněji prosadit. Aklimatizace pro něj byla složitější, než se očekávalo. Starty sbíral po jednotkách, odehrané minuty sotva po desítkách. Soutěžního gólu se nedočkal, fanoušci už proto významně zvedali obočí.

Ani úvod nové sezony nenaznačoval, že by se neuspokojivý trend měl měnit. Přesto se tak nyní podle všeho děje. Dvacetiletý fotbalista má totiž za sebou mimořádně povedený týden. Nejprve oslavil premiérovou branku v pohárovém utkání v Líšni, v sobotu večer si pak umazal ligovou střeleckou nulu ve Zlíně. Jeho branka pečetila sparťanský triumf 5:2.

„Z gólu mám obrovskou radost, tak dlouho jsem na něj čekal! Splnil se mi sen. Doufám, že na to navážu i v dalších zápasech,“ vykládal rodák z Varny nadšeně v rozhovoru pro klubový web.

Trenér Pavel Vrba poslal mladého útočníka do akce na posledních dvacet minut. I přesto se Minčev dokázal dostat do tří stoprocentních příležitostí. Dvě trestuhodně zahodil, na třetí pokus už se ale nemýlil. Parádní pobídku od Adama Hložka uklidil přesně k pravé tyči zlínské branky.

„Zažil jsem ho ještě v Bulharsku. A hned jsem říkal, že je to pro Spartu skvělý kup. Ve Varně byl výjimečný. Potenciál má, teď mu to tam začalo padat. Snad to vydrží,“ prohlásil Vrba.

Postupné probouzení Minčev zahájil už během zářijové reprezentační přestávky, kdy pomohl bulharské jednadvacítce gólem k triumfu 2:0 nad Moldávií. Po návratu do Prahy se nejprve zaskvěl dvěma zářezy za druholigové béčko na hřišti Vyškova. A pak už přišly i přesné údery za první tým.

„Každý den poctivě pracuju, do tréninků dávám všechno. Až čas ukáže, jak to bude vypadat dál. Cítím se ale moc dobře. Určitě jsem v lepší formě než v předchozím období,“ zdůraznil Minčev.

Na zlínské Letné působil velice svěžím dojmem. Byl agresivní, rychlý, přímočarý. Osvědčil velice dobrý výběr místa. Tedy přesně ty atributy, kterými tak učaroval sparťanskému vedení v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.

V situaci, kdy na marodce zůstávají útočníci Lukáš Juliš s Matějem Pulkrabem, může být Minčev pro Vrbu zajímavou alternativou. Zvlášť pokud udrží stoupající tendenci svých výkonů.

Martin Minčev v sezoně za Spartu

Zápasy 6 Minuty 118 Góly 2

