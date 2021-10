SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Jubilejní derby pro Letenské, trefil se Haraslín

Byly to desítky vteřin, které sváteční bitvu totálně přelomily. Druhá žlutá karta pro stopera Aihama Ousoua a následný přímý kop, který Lukáš Haraslín o Ivana Schranze dostal do sítě. Direkt, který mistra uzemnil. A vyprodanou Letnou poslal do fanatické euforie. A že bylo co slavit…

První triumf v derby od března 2016.

Po dlouhých čtrnácti zápasech a 2023 dnech.

Stopka slávistické série bez porážky, která se vyšplhala až na 54 utkání.

„Pro mě série nic neznamenají. Ztratili jsme tři body, které získal náš konkurent. Série vám do tabulky nic nepřidají. Počítají se jen vítězství. Každá porážka bolí,“ prohodil zklamaně hostující trenér Jindřich Trpišovský.

Je v tom velká symbolika. K tažení, během kterého si se sešívanými nikdo nevěděl rady, vykročili Jan Bořil a spol. v utkání se Spartou. A právě ona včera jejich rejdy definitivně zatrhla. O to je tohle pro rudé tohle vítězství sladší.

„Strašně si té výhry vážím. Slavia byla na jaře jediná, která nás dokázala dvakrát porazit. Pro sebevědomí týmu jsou to důležité tři body. Ostatní nás teď musí začít brát vážně,“ radoval se domácí trenér Pavel Vrba.

Dlouho to přitom byla vzácně vyrovnaná bitva. Nekompromisní řež o každý kousek trávníku. Spousta nedovolených zákroků, časté kouskování hry. Sice vysoce intenzivní, ale ne moc fotbalová podívaná.

Nakonec jí rozhodl jeden mikrosouboj. Haraslín vs. Ousou. Slávistický stoper musel tahat za záchrannou brzdu už po necelé půlhodině, kdy od sudího Ondřeje Berky viděl první žlutou kartu. O pár minut stejný scénář, stejné obsazení. A taky stejný výsledek.

„Aiham je mladý hráč, učí se. Situaci předcházelo to, že jsme na půlce měli podržet balon, místo toho přišla ztráta. Se žlutou kartou je na téhle pozici každý faul citlivý,“ zdůraznil slávistický kouč.

Početní výhoda poslala Spartu do obrovské výhody, po změně stran jí ale nedokázala proměnit. Její finální fáze totiž byla příliš komplikovaná. Na efekt. Třeba když v 59. minutě trio Martin Minčev, Jakub Pešek a Haraslín krásně vyťukalo celou hostující defenzivu. Slovenský křídelník ale místo zakončení do zcela prázdné branky ještě hledal Adama Hložka…

„I proti Rangers jsme za stavu 1:0 měli situace, kdy jsme mohli náskok pojistit. Je to škoda, určitě bychom zápas dohrávali ve větším klidu. O to víc si ale cením toho, že jsme to opět zvládli s nulou,“ prohodil Vrba.

Letenským se určitá bohorovnost mohla krutě vymstít. Střídající Nicolae Stanciu ale tvrdou ranou z odraženého míče pouze protáhl Florina Nitu. Neujaly se ani rohové kopy v samotném závěru zápasu.

„Ve druhé půli jsme se snažili s utkáním něco udělat, ale museli jsme improvizovat, protože jsme přišli o dalšího stopera. Nechtěli jsme se dostat pod tlak, naopak jsme doufali, že se přes nějaký běžecký souboj dostaneme do šance. Moc se nám to ale nedařilo,“ uznal Trpišovský.

Slavii o to víc mohla mrzet neproměněná příležitost Ondřeje Lingra, který v prvním poločase po dobré práci Jana Kuchty minul. Víc si toho totiž na Letné i s ohledem na dlouhé oslabení nevytvořili.

Sparta tak týden pravdy zvládla na výbornou. Po Rangers odstranila z cesty i Slavii a dál může živit nejvyšší ambice.

