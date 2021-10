300: Bitva na Letné. Derby nabízí řadu lákadel, před bojem překvapilo spojení

Úspěšný biják režiséra Zacka Snydera 300: Bitva u Thermopyl se odehrává téměř pět set let před naším letopočtem, s trochou nadsázky lze ale napasovat i do současnosti. Fotbalové společenství se těší na dnešní derby (19.00), které bude jubilejním 300. v pořadí. Sparťané v něm budou bránit své území, nikoli však proti Peršanům. Invazi chystá tradiční rival Slavia. Hegemon, kterého budou chtít rudí na patnáctý pokus konečně seseknout. Dokážou to?