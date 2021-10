Malínský vystřelil bod v 99. minutě, slavit nechtěl. Zklamali ho fanoušci

Svou trefou v 99. minutě zajistil Tomáš Malínský na hřišti Hradce Králové bod. Desátý Jablonce v desátém kole. „Je to málo, to vědí všichni,“ uznal křídelník, kterého při dramatické remíze 2:2 zklamali domácí fanoušci.

Jak chutná gól v 99. minutě?

„Každý gól chutná, já jich navíc nedávám moc. Vnitřně si jej určitě užiju. Ale vím, že jsem prošel Hradcem, troufnu si říct, že jsem tam odvedl dobrou práci. Proti jinému týmu bych gól slavil, ale vůči Hradci se mi to nechtělo. Jsem však za něj rád.“

Vnímal jste hanlivé pokřiky na svou osobu?

„Na sebe ne, naučil jsem se to vypouštět, nebylo to poprvé. Spíš mě zarazilo, že Honza Hanuš taky prošel Hradcem a asi každý viděl, že po pádu na zem na tom není dobře. Proto mě mrzelo, že na něj hradečtí fanoušci řvali: Seberte to ho.no! Simulante! Sami jste viděli, že sotva odešel ze hřiště, má otřes mozku a možná něco zlámaného. Snad bude v pořádku.“

Čím to bylo, že se utkání zvrtlo do takové hektiky?

„Na druhou stranu to bylo pro diváka zajímavé. Škoda, že pro nás neskončil za tři body. Pro rozhodčího to určitě nebylo jednoduché, ale já jsem se rozcvičoval a spoustu situací jsem neviděl, takže to nechci hodnotit.“