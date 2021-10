Tvrdíkovy plány: limit u nákupů, liga s koncem dřív i Národní stadion v Edenu

Jaké plány má Jaroslav Tvrdík se Slavií • FOTO: koláž iSport.cz Za derby hráčům slíbil dvojnásobné prémie než ty, které mají v Konferenční lize. Nic platné to nebylo, i boss Jaroslav Tvrdík sledoval, jak tým Jindřicha Trpišovského prohrál 0:1. Slávistický šéf však spřádá dlouhodobější a navzdory nepochybně stěžejnímu zápasu důležitější plány. V rozhovoru pro O2 TV ještě před vypjatým soubojem odvěkých rivalů vyhlásil novou přestupovou strategii, o záměru posunout konec ligy nebo zvýšit kapacitu Edenu a přeměnit ho v Národní stadion. Přečtěte si, jak si vše představuje konkrétně, nebo proč trvá na tom, že odchod ofenzivní komety Abdallaha Simy byl výhodný.

Přestupová sázka na mladé: 22 let a dost „Naše ambice je mezinárodní, ale příjmy z české ligy to nepokryjí,“ říká Jaroslav Tvrdík a upozorňuje na nízké příjmy z televizních práv, marketingu a vstupenek. Jak si tedy může tuzemský klub evropskou ctižádostivost „zaplatit“? Slávistický boss vidí pouze dvě řešení: zisk z účasti v evropských pohárech a prodejů hráčů. „Za mě se v Česku jinak fotbal dělat nedá,“ tvrdí. Zároveň poukazuje na větší význam druhého zdroje financí, tedy transfery – počítá totiž s tím, že vzhledem českému koeficientu bude cesta z předkol do skupin evropských pohárů těžší. S tím poněkud nekoresponduje přístup ke Konferenční lize, před kterou klub upřednostňuje kvůli titulu a zajištění místa v další kvalifikaci Ligy mistrů FORTUNA:LIGU. V každém případě druhý pilíř příjmů má být vyztužen úpravou přestupové strategie, kterou schválila nejvyšší místa. „Výsledek rozhodnutí představenstva je, že v zásadě budeme skautovat, hledat a přivádět hráče s omezením horní věkové hranice dvaadvacet let. Naše dohoda je, že si jen těžko dokážeme představit, že by k nám přišel hráč přes tuto hranici,“ sdělil Tvrdík. K uvedenému závěru ho prý přiměla i nedávná schůzka se světovým agentským esem Minem Raiolou. „Jak jsem slyšel, nejlepší fotbalový produkt je dvaadvacetiletý hráč se zkušenostmi z národní ligy a mezinárodních soutěží,“ přiblížil rozmluvu Tvrdík. Na sociálních sítích tím vzbudil pochybnosti o finanční kondici Slavie, byť talenty nejsou zrovna levné zboží, je tu ovšem jiná věc. Byť to vypadá, že jsou s novou přestupovou „doktrínou“ všichni srozuměni, je otázkou, jak bude vyhovovat aktuálním požadavkům a představám Trpišovského a jeho štábu. Už v minulosti se podobné „ultimátní“ prohlášení s fotbalovou realitou rozešla. Aiham Ousou zasahuje v derby • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Sima? Výhodný prodej hráče s trably Hodně diskusí vzbudila přestupová částka za senegalský objev jménem Abdallah Sima, jehož si na konci srpna pořídil za částku okolo 200 milionů korun (plus další bonusy) anglický Brighton. V té souvislosti ožily Tvrdíkovy starší výroky, že by Sima odešel jedině za násobně vyšší sumu. Ostatně, v rozhovoru pro O2 TV se k nim vrátil sám a zlehčoval je. „Já v jednom rozhovoru ze srandy říkal, že bychom ho neprodali, a na otázku, jakou bych si řekl sumu, jsem prohlásil padesát milionů eur (cca 1,26 miliardy korun). Výsledek této vtipné, zábavné meziscény bylo, že chceme za Simu 50 milionů eur. To jsme opravdu nikdy nečekali,“ ujišťuje Tvrdík. Faktem je, že se mu připomínalo jiné prohlášení a podstatně nižší suma: „Neprodali bychom ho ani za dvacet (milionů eur),“ uvedl v březnu. V každém případě Tvrdík považuje Simův transfer za úspěšný – a to hlavně vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. „Doufali jsme, že by přestupová částka mohla výt vyšší. Ale Abdallah měl poslední dobrý zápas proti Leicesteru, někdy v březnu dubnu mu odešlo zdraví, začal mít zdravotní problémy, měl náběh na chronický zánět třísel,“ prozradil šéf Slavie. Proto prý nebylo možné prodat Simu za sumu kolem půl miliardy korun jako Tomáše Součka. V tom, že vytěžil maximum, Tvrdíka utvrdily poslední zprávy z ostrovů. „Když dneska navíc vidím, že je zraněný, že nebude hrát dva měsíce, říkám si: Dobrý prodej. Jsem s tím spokojený,“ usmál se. V Brightonu by to raději číst neměli... Slavia prodala Abdallaa Simu do Brightonu • Foto Koláž iSport.cz

Ať liga skončí dřív Předkolo Ligy mistrů i Evropské ligy dopadla pro Slavii krachem. Proč se tak stalo? „Příčin jsme identifikovali velké množství. Snažili jsme se na to dívat hodně kriticky, abychom příště ty chyby nezopakovali,“ ujistil Tvrdík a zmínil mj. kvalitu Ferencvárose a varšavské Legie, smůlu, nízkou střeleckou potenci. Ale... „To hlavní je, že jsme předkola prostě nepovažovali za vrchol sezony,“ vybral klíčový bod. Na překážku byla rozbitá příprava: první část bez reprezentantů, druhá v karanténě kvůli koronaviru Oscara Dorleyho. „Neměli jsme dopustit, aby se připojil k týmu,“ ohlédl se první muž Slavie. Co z toho všeho plyne? „Příští rok je stejně nepříjemný jako letošní, liga končí 30. května. Základní zadání je, že než vstoupíme do předkol, potřebujeme měsíc na přípravu týmu a na ní musí být sto procent hráčů,“ stanovil prioritu Tvrdík. Proto na zasedání Ligové fotbalové asociace přišel s návrhem ohledně úpravy termínové listiny soutěže. Ta se uzavírá 22. května zápasy nadstavby, 25. a 29. května jsou na programu utkání baráže o postup do F:L. Pak reprezentace sehraje zápasy v elitní skupině Ligy národů. Tvrdík uznává, že je oprávněná snaha mít co nejsilnější tým, a tak by rád prosadil následující změnu: liga skončí dřív tak, aby hráči měli čtrnáct dní dovolenou, a po reprezentačním srazu rovnou naskočili do přípravy. „To je za mě ideální scénář, je to v zájmu klubů, které 16. až 17. července naskočí do předkol evropských pohárů,“ prohlásil Tvrdík. Jak dále uvedl, plánem se zabývá pracovní skupina, ve které je i předseda fotbalové asociace Petr Fousek. Tento týden má schůzku. SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Jubilejní derby pro Letenské, rozhodl Haraslín

Akademie bude! Na Šeberově Jestli dosud něco ve Slavii „haprovalo“, byla to mládežnická akademie. Ačkoli Tvrdík trvá na tom, že červenobílá mládež má pro přípravu dobré podmínky, sám dobře věděl, že opravdu špičkové a důstojné zázemí jí schází. A brzy se to změní. „Můj dluh to není, ale s akademií počítáme. Na jaře příštího roku se rozběhnou práce, v září přespříštího roku musí být první etapa dokončena, musí tam trénovat první děti,“ vyhlásil. Lokalita? Šeberov. Tamější městská část staví novou školu, disponuje pozemky. Se Slavií prý bude probíhat úzká spolupráce, nová sportoviště mají být využívána vzájemně. „Je to komplexní projekt,“ řekl Tvrdík, podle něhož bude na ploše 150 tisíc metrů čtverečních jedenáct fotbalových hřišť. Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík plánuje akademii na Šeberově • Foto Michal Beránek (Sport)