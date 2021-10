Kdo je hrdina derby Haraslín: loupež po italsku, doporučil ho i Hapal

Léto už se pomalu loučilo. Nový ročník FORTUNA:LIGY byl v plném proudu. Do toho však z Letné přišla zpráva: Přichází Lukáš Haraslín. „Kdo je to?“ ptali se zvědaví fanoušci. „Nadstandardní posila. To spojení se mi ohromně líbí. Je to hráč, který je schopný pomoct Spartě naplnit její cíle,“ reagoval pak v rozhovoru pro deník Sport trenér Adrian Guľa, který mrštného Slováka velmi dobře zná.