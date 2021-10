Kisel chtěl „ukrást“ hvězdu Slavie: pokuta 3000 korun. Paska se zlobí

Chtěl nalézt do cizího zelí. Hráčský agent Karol Kisel ze společnosti K2K Sports se v únoru pokusil přetáhnout hvězdu Slavie Jana Kuchtu, kterého zastupuje Milan Martinovič z Universal Trade. Celý případ skončil až u Etické komise Fotbalové asociace České republiky. Ta nyní vynesla trest. Kisel musí za porušení řádů zaplatit pokutu ve výši tří tisíc korun… „Je to neúměrně málo,“ zlobí se prezident Asociace fotbalových agentů (AFA) Pavel Paska.

Prostředí fotbalových agentů je svým způsobem specifické, i ono ale má svá vlastní pravidla. A jedním z hlavních přikázání je, že se zkrátka a jednoduše nepřetahují klienti konkurenční agentury.

Tomu se ovšem v únoru letošního roku zpronevěřil někdejší záložník a nyní agent Karol Kisel, který si u dalšího hráčského zástupce vyhlédl útočníka Jana Kuchtu.

„Kuchtič, gratuluju. Už jsi podepsal další smlouvu s agentem? Nebo se chceš s náma dostat do zahraničí,“ napsal Kisel v SMS zprávě doslova kanonýrovi Slavie.

Tohle chování si Martinovič nenechal líbit a celou věc postoupil právě Asociaci fotbalových agentů. Ta následně přesunula kauzu na půdu FAČR, přesněji k Etické komisi. Ta se celým případem zabývala a čerstvě vynesla verdikt.

Kisel musí za porušení zprostředkovatelského řádu zaplatit pokutu ve výši 3000 korun. Horní sazba za podobný prohřešek při tom činí až půl milionu korun. Udělený trest tak působí spíš symbolicky.

„Za Asociaci agentů je pro nás zásadní, že Etická komise došla k závěru, že agent Kisel porušil řády. Vyměřená pokuta je ale neúměrně nízká,“ prohlásil pro iSport.cz Paska.

Směrem do budoucna by to mohl být poměrně nebezpečný precedens. Trest pro Kisela totiž rozhodně nepůsobí tak, že by měl do budoucna něčemu podobnému zamezit. Pokud uvážíme finanční rozpětí možné pokuty, nejedná se o exemplární trest.

„Já jsem hlavně rád, že Etická komise jasně rozhodla, že takové chování není přípustné. Jako agenti máme jasně stanovené řády, které mají svou váhu. A všichni je musí dodržovat. Pro nás všechny je tohle rozhodnutí důležitým signálem. Pokud jde o výši pokuty, nepřísluší mi to hodnotit. Je čistě na komisi, k jakému trestu přistoupí,“ oznámil v reakci na verdikt Martinovič.