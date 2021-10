Kuchta: Poslední dny házím za hlavu. Hoftych psal, ať jsem tichý zabiják

Je agresivní, rvavý, pro soupeře otravný, obětuje se pro tým, poctivě napadá, umí dát gól. Slušná forma vynesla slávistickému útočníkovi Janu Kuchtovi první pozvánku do národního týmu, který čekají v kvalifikaci o mistrovství světa Wales a Bělorusko. „Když dostanu šanci alespoň na pár minut zasáhnout do hry, nebudu se měnit, ale budu hrát to, co mi je vlastní,“ slibuje blonďatý střelec. Mrzí ho, že červenobílá družina se smrskla o tři zraněné hráče, a poslal podporu hlavně kapitánu „sešívaných“ Janu Bořilovi, jehož čeká operace kolena.

Když jel po prohraném derby se Spartou domů, blikla mu nejprve zpráva od technického vedoucího české reprezentace Tomáše Pešíra, následně mu volal i hlavní kouč Jaroslav Šilhavý. Ve chmurné noci přišla pro slávistického útočníka Jana Kuchtu veselá novinka: byl nominován do národního týmu.

Byla pro vás tahle pozvánka náplastí za derby a vůbec nepovedený týden, v němž jste předtím prohráli v Konferenční lize na Feyenoordu?

„Ano. Derby už jsem vstřebal. Jsem šťastný, že jsem změnil prostředí a že tu můžu být. Je to pro mě splněný sen.“

Přesto nepopichovali vás pak ještě reprezentační spoluhráči ze Sparty?

„Něco jsem zaslechl, ale asi každý by derby připomínal, protože je to největší zápas v Česku. Já už to ani pak neposlouchám, my jsme nějakou dobu měli nadvládu. Doufám, že Sparta ji teď převzala jen na jeden zápas a že si ji na jaře vezmeme zpátky.“

Ze Slavie jste tu zbyli jen tři. Jak moc vás mrzí, že kvůli zdravotním problémům nemohli přijet Jan Bořil, Lukáš Masopust a Petr Ševčík?

„Hodně. Všichni tři měli formu. U Honzy Bořila se zjistilo vážné zranění, což mě moc mrzí. Je to skvělý kluk, náš kapitán, bude nám hrozně moc chybět. Chtěl bych mu popřát brzké uzdravení. Maso a Ševa jsou osobnosti, většinou hrají v základní sestavě, budou taky chybět. Doufám, že budou brzy zdraví a pomůžou nám v klubu i v reprezentaci.“

V jakém rozpoložení jste dorazil vy? Zápasy jdou rychle za sebou.

„Únava tam je, hrajeme evropské poháry. Ale chceme je hrát. Je to náročné, sestava se někdy točí, někdy ne. Cítím se líp. Když se vyhrává, regeneruje se rychleji. Poslední dva zápasy se nám nepovedly, ale házíme to za hlavu. Od začátku sezony jsem měl formu, cítil jsem se dobře. Tušil jsem, že by to mohlo vyjít.“

Co můžete národnímu mužstvu přinést?

„Všichni vědí, jak se snažím hrát, co je moje přednost, kde mám nedostatky. Když dostanu šanci alespoň na pár minut zasáhnout do hry, nebudu se měnit, ale budu hrát to, co mi je vlastní.“

Jak vnímáte konkurenci v útoku, kde je jedničkou Patrik Schick?

„Konkurenci samozřejmě vnímám, jsem na ni zvyklý z klubu. Ale jak už jsem řekl, jsem šťastný, že tu můžu být. Když na mě trenér třeba na kousek zápasu ukáže, pomůžu nejlépe, jak budu moct. Víme, kdo je jednička, kdo dvojka a kdo trojka.“

Na tréninku jste se musel jako nováček spoluhráčům představit. Co jste o sobě prozradil?

„Dá se říct, že úplně všechno. Zmínil jsem koníčky, kluci se trochu zasmáli, něco jsem řekl o soukromí, přítelkyni. Ale každého nováčka to čeká. Moc jsem se na to nepřipravoval, ale jsem rád, že už to mám za sebou.“

Dostal jste nějakou zajímavou gratulaci k nominaci?

„Za Slavie byly takové normální. Vypíchnu trenéra Hoftycha, který mě vedl v Liberci. Napsal mi, že mi gratuluje a ať jsem tichý zabiják.“

Kolik budete shánět lístků na páteční zápas s Walesem?

„Lístků bude málo, protože jsem to řešil až na poslední chvíli. Ani jsem nevěděl, jak to s nimi chodí. Pojede jen přítelkyně.“