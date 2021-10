Debutant Vajner o nominaci: Byl to šok. Kluci mě chválili za kraviny

Byl jste před premiérou v první lize nervózní?

„Když se Vlasta Hrubý den před zápasem na tréninku zranil, nervózní jsem byl. Když mi trenér hned definitivně řekl, že proti Budějovicím chytám, byl to šok. Říkal jsem si, že je tu konečně den, na který čekám celý život, nemohl jsem tomu uvěřit. Ale měl jsem dost času na to zpracovat to, úplně to ze mě spadlo v momentě, kdy jsem přišel na rozcvičku. V zápase jsem se cítil velice dobře.“

Inkasoval jste dvakrát po střelách z dálky. Vyčítáte si to?

„Jsem perfekcionista, chtěl bych chytit úplně všechno, co na mě jde, takže si to trochu vyčítám. První gól jsem měl skrytý za třemi hráči, trajektorie míče mířila do šibenice, kam jsem si to konečky prstů vyrazil. Na druhou střelu se musím ještě podívat, jestli jsem mohl udělat něco víc.“

Ty dva góly padly během tří minut. Nelekl jste se, že by debut mohl skončit pohromou?

„Byla to pro mě rána, dvě střely, dva góly. Ale hned jsem se z toho sebral, říkal jsem si, že se z toho nemůžu složit, chtěl jsem klukům pomoct. Pak jsem se zase chytil při hlavičce Van Burena, zase jsem se do toho dostal a druhý poločas jsem měl úplně čistou hlavu.“

A navíc jste vychytal Fortuna Basseye, který mohl zvýšit na 3:1.

„V té situaci šlo o to ho co nejrychleji sblížit, aby vůbec neměl šanci si balon nějakým způsobem zpracovat nebo přesně zamířit. Hned jsem proti němu vystartoval a roztáhl jsem se, jsem rád, že mě trefil a že jsem tým v tomto momentě podržel.“

Jak se vám se zkušenou obranou spolupracovalo?

„Snažili se mi samozřejmě pomoct, chválili mě za každou krávovinu, aby mi zvedli sebevědomí, za to jsem jim samozřejmě vděčný. Klukům jsem před zápasem říkal, ať se se mnou nebojí hrát, že si nohama věřím. Myslím si, že jsme si skvěle vyhověli.“

