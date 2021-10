Nemocný Páník chyběl Karviné. Šindeláře štvala penalta: Šel si pro to…

Nový trenér Karviné Bohumil Páník si na svou premiéru na lavičce MFK musí počkat, pro duel v Olomouci jej totiž – stejně jako většinu realizačního týmu – skolil COVID-19. Slezany tak provizorně vedl sportovní ředitel Lubomír Vlk, ani on však nepomohl k první výhře. I bod byl pro poslední tým FORTUNA:LIGY na Hané daleko, Sigmě stačil k vítězství 2:0 průměrný výkon.

Bohumil Páník se po pětiměsíční pauze bez angažmá těšil na ligový zápas, do Olomouce obzvlášť. Poctivě Sigmu studoval, věřil, že na ni najde recept.

Nakonec se nepovedlo ani jedno. Pozitivní testy na koronavirus ho i s ostatními kolegy poslaly do karantény.

„Celý realizační tým byl mimo hru, dozvěděl jsem se to ráno před zápasem,“ vysvětloval sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk, jenž Páníka na lavičce zastoupil.

A v poločase musel nečekaně řešit střídání gólmanů, protože Vladimíra Neumana trápilo rameno.

„V průběhu zápasu jsme byli v kontaktu, komunikace byla intenzivní. Měli jsme nějaký plán, ale zhatila nám ho penalta,“ popisoval.

I protějšek Václav Jílek byl překvapený, že na vedlejší střídačce nestál zkušený stratég, ale jeho nadřízený.

„Samozřejmě,“ usmál se. „Ale i Sigma si tím dřív prošla a já jsem jednou taky z důvodu nemoci nebyl přítomen. Někdy jdou okolnosti proti vám, ale myslím, že je to jen komplikace při přípravě. Na samotné utkání už to takový vliv nemá,“ popisoval Jílek.

Co zásadní vliv mělo, byl pokutový kop z 53. minuty.

Pro nervózní Olomouc, která byla po předchozích neúspěších během celé repre pauzy pod obrovským tlakem a za každou cenu potřebovala vyhrát, což bylo na výkonu znát, šlo o nádherný dáreček za stavu 1:0.

Pablo González penaltu proměnil a stvrdil výhru. V nudném závěru už se nic nedělo.

„Hodně nás to uklidnilo,“ uznal střelec první branky Antonín Růsek a dodal: „Byli jsme pod velkým tlakem, je to úleva.“

Faulujícího Martina Šindeláře naopak inkriminovaný moment naštval. „Kdybych Zifčáka stáhl nebo skopl, neřeknu ani půl slova. Ale my jsme se srazili boky. Šel si pro to...,“ kroutil hlavou obránce MFK, jenž při absenci lehce zraněného Michala Papadopulose navlékl kapitánskou pásku.

Pravdou je, že penalta byla z kategorie přísnějších, nicméně Zifčák se před Šindeláře po výborném Benešově pasu tělem dostal ukázkově. A 30letý hráč s téměř 200 ligovými starty se asi měl ve vlastní šestnáctce zachovat bezpečněji.

„Možná trošku zaváhal i brankář. Ale věděli jsme, že Šindy hraje ve vápně hodně riskantně, situace řeší vyloženě na hraně. Takže jsme toho chtěli využít,“ podotkl jeho bývalý trenér Jílek.

Na nic se sympaticky nevymlouval ani Vlk. „Nechci to hodnotit, viděl jsem to zatím jen z dálky. Ale hrával jsem obránce, a pokud se dostane útočník před něj, vždycky to zavání.“

V Karviné nicméně zavání hrozba bídné sezony, MFK jako jediný stále nevyhrál a se čtyřmi body je v tabulce zaslouženě poslední. Šestnáctá příčka přitom znamená přímý sestup o patro níž.

Bude odrazovým můstkem sobotní malé slezské derby s Baníkem?

„Neupínáme se k ničemu a nikomu, zajímá nás jen další utkání. Už se to táhne dlouho, je jedno, proti komu, ale musíme bodovat. Je to těžké, protože si pořád říkáme, jak už se chceme odrazit, ale nic...,“ zalitoval Šindelář.

Klid tak v týdnu zavládne jen na Andrově stadionu.