iSport podcast: Berbr prý výrazně zhubnul a byl na dně. Co dělá teď?

V novém iSport podcastu se podíváme na postavu Dirigenta 00, tedy Romana Berbra, rok od vypuknutí kauzy. Co dnes bývalý nejmocnější muž českého fotbalu dělá, komunikuje s fotbalovým prostředím, a jak těžce na něj dolehl strmý pád na dno? Jakou roli v jeho životě i v celé kauze hraje či nehraje Dagmar Damková a co její budoucnost v mezinárodních fotbalových strukturách? A co hrozí účastníkům celé aféry?