Damková: Od manžela jsem se neodvrátila. Jména se dostanou ven

Prý jste se od manžela zprvu, po vypuknutí kauzy, odvrátila. Můžete to potvrdit, případně rozvést?

„Tak asi přesně takhle vznikají příběhy… Nějaký dobře informovaný, nejmenovaný zdroj vám (obecně novinářům) něco sdělí a máte příběh. Doslechla jsem se za tu dobu docela hodně věcí, že jsem se nestačila až divit, a nejvíc mě na tom zarazilo, že některé lži byly úplně normálně prezentovány v médiích jako fakt. To je zřejmě asi dnešní svět. Takže vám odpovídám – ne, neodvrátila. Ani zprvu, ani jindy.“

Kdo je mu v tuto chvíli kromě vás nejblíž?

„Celá rodina a přátelé. Ti opravdoví, ne ti, co si na ně hráli, když něco potřebovali. Ve finále zjistíte, koho vlastně k životu potřebujete.“

Řekla jste, že jste nyní poznala, kdo je opravdový přítel. Jmenovala jste pány Peltu a Starku. Kdo vás naopak zklamal?

„Víte, to byste asi popsal celý list a možná by to bylo málo. Spoustu jmen veřejnost třeba ani nezná. Ale jsou to ti, kteří by se předtím opravdu roztrhli, aby mohli mít s Romanem a třeba i se mnou schůzku, neustále od něj něco chtěli, oháněli se pak všude možně jeho jménem, zaštiťovali se jím, aniž by o tom vůbec věděl, a teď v rámci toho, aby si buď udrželi práci, nebo mohli pracovat v nějakých komisích, se kasají, že oni s Berbrem nemají a neměli nic společného. Nevím, jestli se tomu má člověk smát, anebo brečet… Já si myslím, že každý, kdo si to přečte, sám dobře ví, kam patří. Jak říkám, jsou to i lidé stále pracující na FAČR, sedící v některých komisích nebo jim dokonce šéfující. Jiní zase žili ze všech výhod FAČR x let, před čtyřmi roky bojovali za to, aby Petr Fousek nebyl zvolen, a teď najednou si hrají na Fevolucionáře… Myslím, že konkrétní jména třeba časem vyplavou na povrch. Já je však zmiňovat nebudu. Všechno to jen vypovídá o lidském charakteru. Nikdo nejsme dokonalý, to samozřejmě ne, ale jak už jsem řekla – buď mám nějaký názor a za ním si stojím, anebo ho změním, to se může stát, ale musím to umět přiznat.“

Jak se kauza dotkla vašeho působení na UEFA?

„Samozřejmě to pro mě nebylo vůbec příjemné a jednoduché, ale musím říci, že přístup UEFA i FIFA byl opravdu na profesionální úrovni. Naprostá podpora, já sama potřebovala čas, kterého se mi dostalo. Také spousty povzbudivých slov jak od samotných prezidentů (Čeferin, Infantino), mých šéfů (Rosetti, Collina), tak i od rozhodčích – mužů i žen. Pak když jsem se s rozhodčími potkala na EURO, kde jsem s nimi rozebírala utkání, měla s nimi debrífinky nebo školila týmy před EURO, tak to pro mě byla obrovská satisfakce. A ještě větší pak, když jsme tam sledovali výkony rozhodčích. Takže s malou přestávkou dál pracuji – školím rozhodčí, instruktory, pořádáme VAR semináře, mám přednášky. Dělám to, co mě moc baví, a hlavně jsem ráda, že venku si mé práce váží a umí ji ocenit. Už jen to, že mě zvou různé asociace, abych k nim přijela přednášet na seminář, měla tréninkovou jednotku s rozhodčími, je pro mě obrovské ocenění.“

Co říkáte na výkony českých rozhodčích?

„Můj hlavní záběr jsou utkání UEFA a toho je opravdu hodně. Fotbal je o gólech, ale taky o chybách – jak hráčů, trenérů, tak i rozhodčích. Díky VARu jich je dnes mnohem méně, i když stále jsou, to se asi nikdy nezmění. Jak jsem již zmínila, obrovský úspěch z hlediska rozhodcovství bylo EURO. Tak nějak bychom si všichni přáli, aby to fungovalo. Naši ligu trochu také sleduji, ale ne tak jako dřív. Do hodnocení našich rozhodčích se pouštět nechci a ani nebudu, od toho tady je komise rozhodčích, ale jen takový jeden postřeh za těch x kol, co se odehrálo: před začátkem soutěže jsem zaregistrovala nějaké prohlášení, že tady budou teď rozhodčí pískat jako na EURO. Ta podoba mi tam trochu (víc) chybí. Ale jak říkám, neviděla jsem zdaleka všechna utkání, třeba to časem přijde.“