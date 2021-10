Rezek (39) hraje bez ligové smlouvy: Peníze jsou teď to poslední

Ve 39 letech předvedl pozoruhodnou věc. Po čtyřech měsících naskočil do českého ligového fotbalu, ačkoliv to pravděpodobně už vůbec neplánoval. Kritická situace v Teplicích donutila Jana Rezka, aby kývl a klubu, kde začínal a nyní trénuje mládež, pomohl. „Já už to nehraju pro peníze,“ reagoval zkušený útočník v pondělím pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport.

Rezka vytáhl do základní sestavy Teplic nový trenér Jiří Jarošík. Naskočil už do zápasu na Slovácku, aby zacelil díru po značných zdravotních absencích. Rezek začal famózně, už po 15 minutách skóroval. Teplice nakonec padly 2:3, ale na půdě silného protivníka zanechaly velmi dobrý dojem.

39letý útočník naskočil i v neděli proti Plzni (0:1), odehrál 78 minut. Dostal se do jedné velké šance a obranu ligového lídra velmi zlobil. „Podal vážně výborný výkon, což je v jeho letech neuvěřitelné. Pro naše stopery nebylo jednoduché se s ním prát,“ smekl plzeňský kouč Michal Bílek.

Zajímavé je, že Rezek, který se do Teplic vrátil trénovat mládež a hrát za béčko, nastupuje bez profesionální ligové smlouvy. „Ty sis neřekl o peníze? To jsi nějakej hodnej,“ divil se v pořadu Tiki-Taka další host Petr Švancara.

„Mám hráčskou smlouvu za béčko. Ale já už to nehraju pro peníze. Myslím, že pořád mám klubu co vracet, ať už je to práce s mládeží nebo v téhle těžké situaci. Pokud by byli všichni zdraví, asi by tahle situace, že se vrátím, nenastala. Takhle to bylo tak kritické, že jsem nemohl říct ne. Peníze jsou to poslední, na co teď myslím,“ vysvětlil teplický forvard.

Návrat na hřiště ocenil i další z hostů David Limberský, který ukončil profeisonální kariéru v létě v necelých 38 letech. „Klobouk dolů před Rézou, že se takhle vrátil, to by se povedlo jednomu fotbalistovi ze sta. Ale zvládl to, zlobil i Plzeňáky,“ ocenil dlouholetý obránce Viktorie.

Nedávno odvolaný trenér Karviné Jozef Weber zdůraznil, že zkušení borci při dostatečné motivaci dokáží mladším kolegům v lize konkurovat. „Limba tady kroutil hlavou. Ale kdyby se vrátil do ligového týmu, určitě by se neztratil, o tom jsem přesvědčený. Nicméně chápu, že lepší je skončit někde v topu, než hrát v klubu, kde by hrál o záchranu,“ zmínil ve studiu.

