Plzeň čeká týden pravdy. Vede ligu, ale nebaví, většina se jen veze

Je to anomálie. Až trochu nevídaná. Na samé špici tabulky FORTUNA:LIGY už delší dobu operuje Plzeň. Paradox ale spočívá v tom, že její fotbal vykazuje ošklivé umělecké známky. Jestliže herní přednes Sparty či Slovácka baví kvanta diváků na stadionech, od zápasů Viktorie máte chuť odejít, případně televizi přepnout na jiný kanál. Proč tomu tak je? Ve vrcholné pohodě jsou totiž pouze kanonýr Jean-David Beauguel, obránce Radim Řezník a gólman Jindřich Staněk. Drtivá většina dalších hráčů zůstává za svým standardem. Přesto to stačí na první figuru. Otázka ale zní: jak dlouho to může vydržet...

Dnes srážka s Jabloncem, v týdnu pohárový souboj s Mladou Boleslaví a na závěr příštího víkendu netrpělivě vyhlížené setkání v Edenu se Slavií. Před Plzní je týden pravdy. Dny, kdy musí svoji herní kvalitu výrazně pozvednout, aby měla šanci obstát. V případě, že by se jí to nepovedlo a ve hře bylo opětovně přespříliš falešně znějících tónů, je vysoce pravděpodobné, že by se další příval vítězství nedostavil.

Typický obrázek o hře západočeské chlouby nabídlo poslední utkání s Teplicemi, které se v lize klepou o holý život. Plzeň nabídla pomalou hru bez nápadu, s průměrnými individuálními výkony. Z hrozícího průšvihu ji vytáhla dvojice ve špičkové formě – nahrávač Radim Řezník prožívající druhé fotbalové jaro a střelecky naladěný Jean-David Beaguel. Stačilo to.

Byla to jízda! Limberský pokřtil svou novou knížku, kmotrem se stal Šádek

„Ve druhém poločase jsem si říkal, že je to ze strany Plzně hrozná bramboračka. Hrůza. Ale zase mají tři body, to velmi cením, body se střádají. Ovšem nemyslím si, že budou hrát o titul,“ s typickou upřímností pronesl Ivan Kopecký, expert deníku Sport. „Beauguel dá gól, svede důležitý souboj, dotlačí to tam. Jinak se ale jako divák hrou Plzně moc nepobavím,“ ucedil.

Ve Viktorii to moc dobře vědí. Už několik týdnů zpět se herní stránkou zabývají. Michal Bílek lamentuje na tiskových konferencích, že další zápas už to bude lepší a lepší. Pořád dokola. Jenže změna nepřichází.

„Nebyl to asi moc koukatelný fotbal, ale jsme rádi, že jsme to zvládli,“ přiznal po teplické nudě Řezník. „Herně to nebylo úplně ono. Nicméně makáme jeden za druhého a jsme dobře konsolidovaní vzadu,“ celkem přesně vystihl stav věcí.

Milovníci dramat

Problém je, že v Plzni je spousta hráčů mimo nadstandardní výkonnost. Pojďme si to projít. Začínáme v obraně, jelikož v brance problém rozhodně není. Jindřich Staněk čaruje. Prakticky v každém zápase musí tým podržet jedním či dvěma výtečnými zákroky, jelikož borci před ním zřejmě milují dramata, proto s chutí vyhrávají pouze o jeden gól. V ročníku už devětkrát.

Na stopery se v Plzni zlobit nemusí. Obrana drží, dostala nejméně branek ze všech mužstev. Přesto třeba Filip Kaša trochu slevil z výkonnosti. Řezník exceluje, Milan Havel slušně pracuje do defenzivy, ale chybí mu – navzdory enormní snaze – větší přesnost a originalita v řešení situací v poslední třetině hřiště.

SESTŘIH: Teplice - Plzeň 0:1. Další vydřený triumf Viktorie, rozhodl v úvodu Beauguel

Problém jistě existuje v záloze. Lukáš Kalvach je po návratu z marodky dosud jen stínem dřívějšího excelentního čističe. Rozehraný není další uzdravený marod Aleš Čermák, Pavel Bucha zase není typem hráče, který by své nejbližší okolí zvedal. I on má výkyvy. Naopak za příjemné překvapení lze označit solidnost Dominika Janoška.

Ostrá křídla? Ani o ně se hra Plzně nemůže opřít. Jhon Mosquera má jedno dobré utkání na dvě vysoce průměrné, Jan Kopic teprve sbírá praxi. Jen Jan Sýkora si po příchodu z Polska udržuje zajímavou výkonnost. A tak vše zachraňuje Jean-David Beauguel, se sedmi trefami do terče lídr ofenzivních statistik celé ligy.

Horší je, že ani z lavičky se pomoci moc nedostává. Jestliže v úvodní pětici duelů se Bílek mohl o náhradníky opřít a měl kupu možností jak oživit partii, nyní tolik variant nemá.

I proto, že třeba Pavel Šulc trpí nulovou produktivitou. Neproměněné tutovky mu zničily sebedůvěru. Bílek přestal věřit Miroslavu Káčerovi. A třeba Joel Kayamba prožívá suverénně nejhorší období na západě Čech. Zkušený zadák Matěj Hybš, uvažovaná náhrada za Davida Limberského, zatím nesplňuje vysoké nároky.

Navzdory prvnímu místu má Plzeň kupu očividných problémů. A to před super těžkým týdnem. „Nyní nás čeká velmi těžká série, tam se ukáže naše opravdová síla. Nejprve hrajeme s Jabloncem, který nemá moc bodů, ale má výborný tým. Pak pohár s Mladou Boleslaví a nakonec Slavia. Musíme se na to dobře připravit. Jsme rádi, že jsme v čele, že jsme získali tolik bodů, máme deset výher z jedenácti utkání, to není jednoduché. Síla v týmu je,“ říká Michal Bílek.

Souhlas. O tom není sporu. Ale aby Plzeň dál strašila Spartu a Slavii, musí prostě přidat. Jinak ji bude čekat sesun tabulkou.