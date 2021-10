Bílek chválil výkon i krásné trefy: Jsem rád, že jsme nedali náhodné góly

Plzeň slaví jednu z tref do jablonecké sítě • ČTK

Jednoznačné vítězství nad Jabloncem 5:0, navrch plno pohledných momentů. Plzeň po dlouhé době herně rozkvetla. Konkrétně akce, kterou zakončil Jean-David Beauguel, splnila nejvyšší fotbalové nároky. „Mám to pořád před očima. Skvělý pas od Pernici na Řezníka, který to dával před bránu na Bogyho. Bylo to vážně super. Jsem rád, že jsme nevstřelili náhodné branky, nýbrž po fotbalových akcích,“ liboval si kouč Viktorie Michal Bílek.