Pomohlo nám štěstí, oddechl si Vrba. Chválil Nitu i Hložka s Pulkrabem

U postranní čáry si musel protrpět své. Výkon Sparty proti Mladé Boleslavi, to nebylo nic, co by Pavla Vrbu nadchlo. Po závěrečném hvizdu si přesto mohl ulevit, Letenští totiž last minute gólem Adama Hložka splnili cíl a i přes vysoce nepřesvědčivý výkon pobrali všechny body. „Nita nás dvakrát zachraňoval, tentokrát nám pomohlo štěstí,“ oddechl si zkušený trenér.

Vítězství 1:0 nad Mladou Boleslaví bylo hodně šťastné. Souhlasíte?

(Pokyvuje hlavou) „Máte zápasy, kdy si vypracujete spoustu šancí a neproměníte je. Tentokrát nám pomohlo štěstí, Nita nás dvakrát zachraňoval a ohromně nás podržel. V závěru jsme to urvali.“

Všichni čeští pohároví zástupci měli po přechodu na ligovou scénu problémy. Jak moc se na týmu projevilo náročné čtvrteční utkání?

„Určitě to mělo nějaký vliv. S Lyonem jsme odehráli úžasný zápas, ale Mladá Boleslav na nás byla velice dobře připravená. Měla na to celý týden, my jsme si tím ale měli poradit lépe. Přesto bych chtěl výkon soupeře vyzdvihnout. Byl trpělivý a hrál velice dobře. Vypracoval si šance na to, aby zápas vyhrál. Nám pomohli střídající hráči.“

Mají v tomto kontextu tři body ještě větší cenu?

„Určitě jsou pro nás důležité, to si řekněme na rovinu. Plzeň stále vyhrává, Slavia sice ztratila, ale myslím si, že tahle trojice bude bojovat o nejvyšší příčky. Pro nás je důležité zůstat v kontaktu.“

Věříte, že branka v nastaveném čase odšpuntuje Adama Hložka?

„Ten gól byl velice důležitý, ale Adam byl celkově náš nejlepší hráč, pokud jde o ofenzivu. Předvedl spoustu průnikových akcí, prokázal dynamiku a rychlost. V předfinální fázi mohl někdy přihrávat dřív a být trochu přesnější.“

Sparta - Mladá Boleslav: Hložek v posledních vteřinách z dorážky rozhodl! 1:0

Střed pole vám nefungoval, nedařilo se hlavně Davidu Pavelkovi s Bořkem Dočkalem. Nezvažoval jste, že do akce pošlete Michala Sáčka?

„Měli jsme teď hodně zápasů v rychlém sledu, tak jsme do toho sáhli. Sáčka jsme chtěli pošetřit, ve čtvrtek odehrál těžké utkání. Navíc nás zase čeká blok pohár – liga. Do toho jsme neměli k dispozici Ladislava Krejčího mladšího, který se necítil úplně stoprocentně. Nechtěli jsme jít do rizika. To jsou věci, které nás trochu brzdí, protože Sáček i Krejčí jsou důležití hráči v kádru. Na druhou stranu si myslím, že kdybychom byli trpělivější, zápas se z naší strany mohl odehrávat ve větší pohodě. To ovšem může říct i soupeř.“

Matěj Pulkrab naskočil na pět minut, přesto byl klíčovou postavou při vítězné trefě. Naplnil vaše očekávání?

„Pulky nastoupil je na krátkou dobu, ale ve velkém vápně pro nás byl strašně důležitý. Vytvořil prostor Hložkovi, který zápas rozhodl. Bez Pulkraba bychom se do té situace vůbec nedostali.“

Jak jste viděl zákrok Bořka Dočkala, po kterém rozhodčí u videa zkoumal, zda by nemělo dojít k udělení červené karty?

„Viděl jsem předtím stejný zákrok Matějovského na Čelůstku. A pokud dostal hráč Mladé Boleslavi žlutou kartu, tak jí dostal i Dočkal. Rozhodčí to posoudil úplně stejně. Osobně jsem v těch situacích neviděl rozdíl.“

Sparta - Mladá Boleslav: Dočkal prošlápl Hlavatého, po zásahu VAR dostává žlutou, ne ČK

Sparta - Mladá Boleslav: Matějovský prošlápl Čelůstku, od sudího dostal žlutou

Oprávněně jste chválil gólmana Nitu. Nebudete mu ale vyčítat, že někdy až příliš váhal při rozehrávce?

„Je pravda, že jsme při rozehrávce od gólmana měli v řadě situací udělat výrazně větší nabídku. Určitě by nám to pomohlo v zakládání útoků, abychom obranu soupeře překvapili. Byli jsme v tom pomalí. Výsledkem bylo, že jsme museli dobývat jejich dobře zorganizovaný defenzivní prostor.“