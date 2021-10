Baník jde na Spartu: bez Lischky, ale se Svozilem v životní formě

Sedli si na hřišti, skamarádili se i mimo ně. David Lischka s Jaroslavem Svozilem v létě vytvořili zajímavou dvojici, pozice stoperů je v Baníku momentálně jednou z nejspolehlivějších. Nepřekvapí tedy, že ani jeden z obránců dosud ve FORTUNA:LIZE nechyběl jedinou minutu. To se dnes změní. Lischka, host ze Sparty, nemůže nastoupit, navíc je nemocný. Šance pro Jakuba Pokorného.

Když v létě za milion eur přestupoval Patrizio Stronati do maďarského Puskáse, ostravská veřejnost čekala, že jej nahradí David Lischka, jinak vše zůstane při starém. Tedy s Jakubem Pokorným na pravém stoperovi vedle vypůjčeného hráče Letenských.

Omyl. Střed obrany je úplně nový, protože silnou pozici si výbornou přípravou vybudoval Jaroslav Svozil. A fazonu si přenesl i do ligy, což nepotvrzuje jen obecný pocit, ale i data společnosti Wyscout.

Vévodí v získaných míčích, zachycených přihrávkách, tzv. progresivních pasech překonávajících řady soupeře, osobních soubojích či nízkém počtu ztrát balonů na vlastní polovině. Oproti konkurentům však o něco víc fauluje – příčinou je, že první tři kroky nemá tak dynamické.

„Svóza má podle mě životní formu, říkal jsem mu, že hraje fakt výborně,“ popisuje Pokorný. „I Lišák hraje výborně, takže musím čekat a doufat, že šance přijde,“ dodává smířlivě.

Příležitost přišla ve středu v nepovedeném osmifinále MOL Cupu proti Hradci Králové (1:2) a přijde i dnes. Lischka totiž proti svému klubu nesmí nastoupit.

„Pohár jsem bral jako test pro Kubu. Tím, že David nemůže hrát, nebylo jiné východisko. Hlavu zamotanou z náhrady nemám, moc řešení nemáme,“ konstatuje trenér Ondřej Smetana.

K dispozici už má jen 19letého Jaroslava Harušťáka, jenž na premiéru v elitní soutěži teprve čeká. Nasadit ho na vyprodaném stadionu proti rozjetému rivalovi, jehož ofenziva budí respekt, si realizační tým netroufne. Přestože by šlo o přímou náhradu, protože mladý odchovanec je levák.

Jak byl Smetana spokojen se souhrou Svozila s Pokorným? „Jarda hrál nalevo po strašně dlouhé době. Šlo vidět, že to není úplně jeho post, na druhé straně se směrem do ofenzivy cítí platnější. Je tam silnější. Bál se vyjet, jít dopředu a hrát levou nohou průnikové přihrávky nebo konstruktivněji. Chybělo nám to, stejně tak v kompaktnosti vzadu,“ přiznává.

Pokorný se Svozilem hrával kdysi v druholigovém Znojmě, občas vedle sebe naskočili i pod bývalým koučem Lubošem Kozlem. „Cítil jsem se dobře, vyhovíme si,“ nebojí se muž, jenž byl poslední dva roky zvyklý patřit do základní sestavy, zatímco nyní je v roli čekatele.

Před rokem v Baníku prodloužil Pokorný kontrakt až do prosince 2024, pouhých 201 odehraných minut v této ligové sezoně jej nemůže uspokojit. Pokud obstojí v drsné konfrontaci s Adamem Hložkem a spol., může začít Smetana přemýšlet, zda příště na Hradec Králové nevyrukovat třeba se všemi třemi stopery v zahajovací jedenáctce.

Na rozestavení 3 – 5 – 2 mají Slezané vhodné typy. Muselo by se však jednat o vyladěnější model než ten srpnový použitý proti Mladé Boleslavi.

Navzdory výhře 1:0 tehdy FCB v novém schématu herně plaval a přečkal několik gólovek hostů.

David Lischka v dresu Baníku Ostrava Zápasy/minuty 11/990 Góly+asistence 3+0 Žluté/červené karty 2/0 Úspěšnost přihrávek/ v soubojích 90 %/70 % Průměrná známka 6,0

