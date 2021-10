Lingr: Věděl jsem, že to Nico dobře trefí. Dohrávat proti osmi? Jen ve Fifě

Číhal a dočkal se. Ondřej Lingr se v 65. minutě pohyboval přesně tam, kde měl, a pak pohodlně dorazil do sítě míč po ráně Nicolae Stancia. Pořádně tím nalomil odpor oslabené Plzně. „Věděl jsem, že to Nico dobře trefí,“ culil se pracovitý záložník po výhře nad lídrem ligy 2:0. Trochu mu zatrnulo, když sudí u videa zkoumal, zda nebyl v ofsajdu. Zároveň byl rád, že se trefil útočník Michael Krmenčík.

Berete se jako slávistický hrdina?

„Cítím se strašně moc dobře. Na šanci od začátku jsem čekal dlouho. Jsem rád, že jsem pomohl k důležitému vítězství. Hrozně si toho ceníme v téhle situaci. Plzeň vede ligu, my se k ní dotáhli na bod. Jsme před Spartou, máme dobrou pozici pro další zápasy. Ještě chci říct, že tohle vítězství je pro Schranzika (Ivana Schranze, který chyběl z osobních důvodů). Jsme s ním.“

Předvídal jste, že se k vám může míč před gólovou střelou odrazit?

„Když se to k Nicovi (Stanciovi) odrazilo, věděl jsem, že to dobře trefí. Počítal jsem s tím, že Staněk míč vyrazí. Já tam byl a pak už to bylo jednoduché.“

Nebál jste se ofsajdového postavení?

„Ze začátku ne, ale když to pak rozhodčí u videa zkoumal, měl jsem už trochu strach. Ve středu (proti Olomouci) mi kvůli ofsajdu neuznali gól. Teď jsem za gól rád.“

Slavia - Plzeň: Stanciovu střelu po rohu dorazil Lingr, 1:0

Cítil jste úlevu po první brance?

„Stoprocentně. Nám se proti deseti dlouhodobě nedaří. Jsme asi víc pod tlakem, možná si moc připouštíme, že bychom měli jít do vedení. Myslím, že ve druhém poločase se to změnilo, měli jsme nějaké šance a vítězství urvali na naši stranu.“

Gól na 2:0 vstřelil Michael Krmenčík, který se předtím střelecky trápil. Těší vás jeho příspěvek?

„Za Krmiho jsem strašně moc rád. Hodně se trápil, všichni vidí, jak teď na něj všechno všude vylezlo. Těší mě, že dal gól. Doufám, že mu to dodá sebevědomí do dalších zápasů.“

To jistě platí i pro brankáře Aleše Mandouse, který vychytal během jednoho týdne druhé čisté konto.

„Je to super zpráva. Máme dva skvělé gólmany, a kdo v bráně je, podá výborný výkon. Mandymu to vyšlo, přejeme mu to. Snad bude takhle pokračovat dál.“

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:0. Hosté s třemi vyloučenými, pálili Lingr a Krmenčík

Dohrávali jste proti osmi. Zažil jste někdy takovou situaci?

„Ne. Zažil jsem to snad ve Fifě, tam to rozhodčí ale ukončil (úsměv).“

Jak moc vám pomohli fanoušci?

„Byli top, já si utkání užil snad nejvíc za dobu, co jsem ve Slavii. Nejlepší atmosféra. Fanoušci nás hnali od začátku do konce, jsme jim moc vděční.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50. D. Buchta, 88. Tetour Hosté: 31. Pešek, 72. Hancko Sestavy Domácí: Budinský – Juroška, Svozil, J. Pokorný, Fleišman (C) – Ndefe (78. Sor), Kaloč (78. Budínský), Kuzmanović (73. Jiří Klíma), Tetour, D. Buchta (90+5. Potočný) – Almási. Hosté: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Panák, Hancko – Pešek, Pavelka, Sáček (59. Ladislav Krejčí ml.), Dočkal (C) (88. Pulkrab), Haraslín (67. Minčev) – Hložek. Náhradníci Domácí: Murin, Sor, Jánoš, Potočný, Klíma, Budínský, de Azevedo Hosté: Heča, Vindheim, Štetina, Krejčí ml., Karabec, Minčev, Pulkrab Karty Domácí: Kuzmanović, J. Pokorný, Sor Hosté: Hancko Rozhodčí Berka – Nádvorník, Paták Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 14 572 diváků