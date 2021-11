Ousou a Kačaraba (ne)jsou Pat a Mat. Nesourodá dvojka se neustále zlepšuje

S trochou nadsázky připomínají postavičky z legendárního seriálu Pat a Mat. Dvojka Aiham Ousou a Taras Kačaraba jsou svérázní kutilové, někdy je legrační je pozorovat v akci, občas se jim všechno zřítí k zemi. Ale pozor: byť jsou rozhodně nedokonalí, neustále se zlepšují! I díky jejich neukotvenému stylu hry drží Slavia sérii tří čistých kont v řadě. „Není to z jejich strany bezchybné, je to ale neskutečné,“ usmíval se Jindřich Trpišovský po vítězství 1:0 nad Maccabi Haifa. Proč neskutečné? Protože s těmito chlápky se v Edenu pro podzim 2021 vlastně vůbec nepočítalo.

Jeden je Švéd pocházející z početné muslimské rodiny. Narodil se devět dní po příchodu nového milénia. Na hřišti elegán s ladnými kroky. Také se smyslem pro kombinaci a mentalitou lídra.

Aiham Ousou.

Ten druhý je Ukrajinec ze Lvova. O pět let starší. Reprezentant těžce zkoušené země. Možná i proto je duchem válečník. Borec, co se nesloží z dílčích neúspěchů, menších či větších přehmatů na bojišti. Psychicky odolný. Houževnatý. Výtečný v defenzivní činnosti jeden na jednoho.

Taras Kačaraba.

Tahle na první pohled poněkud nesourodá dvojice nyní musí fungovat ve středu obrany Slavie. Nikdo další totiž není k mání. Skočili do lodě, chytili se vesel a na rozbouřené řece musí pádlovat.

V poslední době to vypadá, že synchronizace se lepší a lepší. Slavia má za sebou tři zápasy s čistým kontem. V domácí soutěži proti Olomouci (1:0) a Plzni (2:0), v Konferenční lize s Maccabi Haifa (1:0). Pro kontext je také příhodné zmínit, že předtím sešívání dvanáctkrát v kuse inkasovali… I to značí, že Ousou s parťákem Kačarabou se začínají chytat.

„Pro stopery je důležitější než nuly to, že ubývají situace v obraně, kdy dojde k nějakému zkratu nebo fatální chybě. Když už soupeř má nějakou šanci, tak je to vypracované dobrou přihrávkou nebo kombinací. Tohle nám pomáhá, výkony jdou a půjdou postupem času nahoru. Jak už jsem několikrát řekl, jsem šťastný, jak tihle dva kluci hrají,“ pravil Trpišovský po skládce izraelského oponenta.

Někdy si ovšem švédsko-ukrajinská dvojice počíná ve stylu legendární dvojky Pat a Mat. Když společně poprvé vyrazili v srdci defenzivní řady k ostrému zápasu, bylo zrovna 16. září. Na programu první bitva skupinové fáze Konferenční ligy s Unionem Berlín.

A co se nestalo, Ousou se tehdy dost nemotorně srazil právě s Kačarabou a úderem hlavou do obličeje mu zlomil očnici a jařmový oblouk… Od té doby nosí Taras ochranu obličeje. Jasně, není to moc k smíchu, nicméně i takové historky k nim tak trochu patří.

Mnohé ukázal i duel s Haifou. Ousou, který dle Trpišovského slovníku saje informace jako houba, hrál v první půlhodině jako pánbůh. Precizní ve všech činnostech. Výkonem tahal z vody Kačarabu. Když se oba dostali do komfortní zóny, vypadali vážně dobře. Spolehlivě, neohroženě, udatně.

Až na jednu drobnost, která celkem neodmyslitelně patří do rejstříku ukrajinského stopera. Jakmile se rozhodne pro dalekonosné přenesení hry, kumpáni vědí, že se musí okamžitě stavět do defenzivního postavení. Balon totiž povětšinou míří do desáté řady Edenu…

Nicméně, přišla 70. minuta a do hry Slavie vstoupila hektika. Zapříčiněná též jakýmsi neukotveným způsobem hry obou cizinců. Najednou byly k vidění scény, kdy se Maccabi po zisku míče řítilo do přečíslení, ale jeden ze stoperů byl dvacet metrů nad balonem. A tak pořád dokola. Poziční hra? Bezpečí v první řadě? Nic takového.

Z druhé strany, oba složité chvíle, kdy se ocitli vzadu v osamocení, zvládli noblesně. I proto, že skvěle čtou záměry útočníků, dovedou kopírovat změny pohybu, střelce umí zablokovat. Až se takticky zklidní a ukotví, což by časem mělo z logiky věci přijít, mohou v zápasech dominovat.

„V závěru s Haifou byli občas neznámo kde, hledal jsem je po celém hřišti a nemohl je najít,“ smál se Trpišovský. „Je tam spousta věcí, které bychom si představovali jinak, situace, které jsou ale schopní ubránit – jeden na jednoho nebo dva na dva – to je skvělé. Obrana, hlavně stopeři s gólmanem za sebou mají sedm nebo osm zápasů v tomhle složení, bez přípravného období a sehrávání. Taras byl loni čtvrtý stoper, Aiham přišel před dvěma měsíci z druhé švédské ligy. Dnes řeší situace v pojetí, ve kterém jsme, někdy s hráči, kteří na postu beků nikdy nehráli. Toho si vážím.“

A ještě jedna, nikoliv drobnost. Kačaraba mluví na hřišti roztomilou češtinou, Ousou zase výhradě precizní angličtinou. I takové detaily způsobují v rychlosti problémy. I v komunikaci s ostatními spoluhráči.

„Někdy je to těžké, například pro Šévu (Ševčíka), aby se v určitý moment rozhodl, že má promluvit anglicky, aby mu kluci rozuměli. Není to úplně samozřejmé, než si na to zvykneme. Hodně se o tom bavíme, člověk ale má něco zažité,“ řekl Trpišovský shovívavě.

Při dlouhodobých zdravotních karambolech Ondřeje Kúdely, Davida Hovorky či Ladislava Takácse se ukrajinsko-švédské spojení jeví pro budoucnost jako minimálně nadějné.

Je ale zapotřebí eliminovat kiksy ve stylu Pat a Mat.

Obranný trojzubec Slavie

Zlín–Slavia 0:1, 1. kolo F:L

Kolář

Kúdela Kačaraba

Teplice–Slavia 1:3, 2. kolo F:L

Kolář

Zima Kačaraba

Ferencváros–Slavia 2:0, 1. zápas 3. předkola LM

Kolář

Zima Kačaraba

Slavia–Ferencváros 1:0, odveta 3. předkola LM

Kolář

Holeš Kačaraba

Ml. Boleslav–Slavia 0:2, 4. kolo F:L

Kolář

Kúdela Zima

Slavia–Legia 2:2, 1. zápas play off EL

Kolář

Holeš Zima

Slavia–Baník 4:0, 5. kolo F:L

Kolář

Kúdela Kačaraba

Legia–Slavia 2:1, odveta play off EL

Kolář

Kúdela Zima

Karviná–Slavia 3:3, 6. kolo F:L

Kolář

Kúdela Kačaraba

Slavia–Slovácko 2:1, 7. kolo F:L

Mandous

Holeš Takács

Slavia–Union Berlín 3:1, 1. zápas skupiny KL

Mandous

Ousou Kačaraba

Bohemians–Slavia 1:5, 8. kolo F:L

Mandous

Ousou Takács

Velvary–Slavia 2:4, MOL Cup

Kinský

Madsen Matys

Slavia–Hradec Králové 4:1, 9. kolo F:L

Mandous

Ousou Holeš

Feyenoord–Slavia 2:1, 2. zápas skupiny KL

Mandous

Ousou Holeš

Sparta–Slavia 1:0, 10. kolo F:L

Mandous

Ousou Holeš

Slavia–Liberec 3:1, 11. kolo F:L

Kolář

Hromada Kačaraba

Maccabi H.–Slavia 1:0, 3. zápas skupiny KL

Kolář

Ousou Kačaraba

Č. Budějovice–Slavia 2:2, 12. kolo F:L

Kolář

Ousou Kačaraba

Slavia–Olomouc 1:0, dohrávka 3. kola F:L

Mandous

Ousou Kačaraba

Slavia–Plzeň 2:0, 13. kolo F:L

Mandous

Ousou Kačaraba

Slavia–Maccabi H. 1:0, 4. zápas skupiny KL

Mandous

Ousou Kačaraba

Nejčastější trojice „brankář-stopeři“

4x Aleš Mandous-Aiham Ousou-Taras Kačaraba

4 výhry-0 remíz-0 porážek, skóre 7:1

3x Aleš Mandous-Aiham Ousou-Tomáš Holeš

1 výhra-0 remíz-2 porážky, skóre 5:4

3x Ondřej Kolář-Ondřej Kúdela-Taras Kačaraba

2 výhry-1 remíza-0 porážek, skóre 8:3

Nejvytíženější hráči mezi brankáři a stopery (maximum 22 zápasů)

Tomáš Holeš 14 zápasů

Taras Kačaraba 13 zápasů

Ondřej Kolář 12 zápasů

Aiham Ousou 11 zápasů