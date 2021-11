Červená (a vykartovaná) Plzeň. Stopeři došli, dvě věže nefungovaly

Na vyloučení Romana Hubníka zareagovali plzeňští trenéři okamžitě. Už o poločase se svlékl Tomáš Chorý a do druhé půle šli domácí se dvěma vysokými hroťáky. Jenže dvě věže tentokrát neudeřily. K Beauguelovi ani Chorému nechodily ty správné balony a ani jeden z útočníků se neprosadil. „Měli jsme standardky, kopali rohy, co jsme nezahráli dobře, trefovali jsme prvního hráče. V tomhle musíme být kvalitnější,“ pravil Bílek.

Luděk Pernica v trestu, Radim Řezník v trestu, aktuálně přibyl Filip Kaša. Vykartovaný je i Lukáš Kalvach, který na stoperu zápas proti Olomouci dohrával. „Na téhle pozici jsme se dostali do velkých problémů,“ souhlasil Bílek. Do Ostravy tak Viktoria pojede s jediným stoperem, kapitánem Lukášem Hejdou. Trenérský štáb čeká přes reprezentační přestávku těžký úkol - vymyslet, koho na středního obránce, klíčovou pozici týmu, dočasně zaškolit.

Nachytávka od Olomouce

Úvodních patnáct minut se domácí favorit hledal. Olomouc totiž vyrukovala do utkání se třemi stopery a se specifickým rozestavením, na které si Plzeň musela zvyknout. „Nám to takhle vycházelo, chtěli jsme zvolit trošku jiné postavení do defenzivy, abychom byli schopní hrát víc přes křídla,“ vysvětlil olomoucký trenér Václav Jílek. Po Hubníkově červené se ale Sigma musela vrátit ke čtyřobráncovému rozestavení, v němž pokračovala až do samotného závěru a soupeři nakonec odolala.