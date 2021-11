Ruka a loket srazily klokany. VAR Štěrba: Mrzí mě to, moje chyba

Skončilo to 2:1, ale výsledek 1:2 by možná zápasu slušel více. V utkání Liberec–Bohemians se totiž dvakrát spletli rozhodčí v neprospěch poražených hostí. Sudí u videa při gólu, sudí na hřišti při penaltě. „Je to moje chyba,“ hlásí se k jednomu přehlédnutí VAR Václav Štěrba. Jak k němu došlo?

Dlouhé tři minuty a třicet devět vteřin koukal videorozhodčí Václav Štěrba na situaci ze 73. minuty. Byl liberecký gól Matěje Chaluše na 1:0 regulérní? VAR rozhodl, že ano. Komise rozhodčích řekla, že nikoli.

A pravdu má komise. Primární potíž je v tom, že Štěrba se zaměřil především na Chalušův střet s gólmanem Hugem Bačkovským. „Primárně jsem se soustředil na tento souboj. Koukal jsem na něj, vyhodnocoval ho, nechtěl jsem udělat chybu, proto to trvalo dlouho. Dospěl jsem k závěru, že střílející hráč zahrál nejprve míč, až poté došlo ke kontaktu,“ vysvětluje.

Proto gól uznal. Jenže neměl, protože řešit měl hlavně dřívější situaci. A sice, Chalušovo zpracování balonu za lehké pomoci levé ruky, které hlavní Marek Radina ze svého postavení nemohl postřehnout.

Liberec - Bohemians: Chaluš využil svého důrazu a protlačil míč do sítě, 1:0

Štěrba to nyní už ví, ale v potřebný okamžik teč nezohlednil. „Musím upřímně říct, že jsem ten mikrokontakt přešel. Není to tak, že bych se tomu nevěnoval. Měl jsem to vyhodnotit jinak, beru to na sebe. Moje chyba.“

A ještě jeden faktor, který přispěl k omylu, zmiňuje. „Už to bylo dlouhé, tak jsem rozhodl, jak jsem rozhodl,“ přiznává.

Míč skončil v síti v čase 72:43, rozhodčí Radina ho uznal v čase 76:22. Tedy po oněch více než třech a půl minutách.

Pro úplnost, podle současných pravidel se střelec gólu nesmí dotknout míče rukou bezprostředně před skórováním, i když za jiných okolností taková ruka není prohřeškem. Což byl současný Chalušův případ: na půlce by se toto jeho hraní nepískalo. A dokonce, gól by se vešel do předpisů, pokud by branku následně vstřelil jiný liberecký hráč.

Liberec - Bohemians: Hosté chtěli penaltu po faulu na Dostála

V Liberci však gólu dosáhla osoba hrající rukou. Gól platil, ale neměl. První újma pro Bohemians.

„Mrzí mě to. Dvanáct zápasů jsem u videa podával dobré výkony, teď jsem udělal chybu. Už to nevrátím,“ lituje Štěrba.

Druhá újma přišla za deset minut. Hostující obránce Martin Dostál dostal v domácím pokutovém území loktem do hlavy. V čase 86:06. V čase 86:36, tedy za půl minuty přesně, už hlavní Radina dával pokyn pokračovat ve hře.

Druhá újma pro Bohemians.

I tady se tedy stala chyba, nejde však za Štěrbou. Penaltu měl totiž nařídit rovnou hlavní sudí, na zákrok viděl bezvadně. Videorozhodčí ho k revizi nevolal. Proč? „Bylo to chvilku po té první situaci. Z hrací plochy mi hlavní i asistent sdělili svůj pohled na věc. Že si hráč do toho lokte naskočil. Pod vlivem zdlouhavého řešení předchozího momentu jsem chtěl rozhodnout rychle. Když jsem od nich dostal tenhle impuls, jejich stanovisko jsem potvrdil,“ vysvětluje Štěrba.

Protokol VAR skutečně neporušil, i vzhledem ke komunikaci se sudími na hřišti nešlo o zjevné pochybení hlavního.

Liberec po chvíli vstřelil gól na 2:1…