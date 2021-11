Osobnosti o Matouškovi. Srdce pláče, říká Csaplár. Rada mluvil o Mbappém

Raketový vzestup – a pak pozvolný pád. Kariéra Jana Matouška se po přestupu do Slavie nevyvíjí správným směrem. Talentovaný útočník chodí po hostováních a teprve nedávno ukončil téměř dvouleté čekání na ligový gól. Co o něm říkají osobnosti, které s ním pracovaly a byly u důležitých momentů a rozhodnutí?

Josef Csaplár (bývalý trenér Příbrami) „Co odešel z Příbrami, neprosadil se skoro nikde. Je to typ hráče, který se v českém fotbale bude prosazovat hrozně těžko. A není to problém Matouška, je to ve způsobu myšlení českého fotbalu. Neumíme pracovat s originalitou a jinakostí, ti kluci úpí, jsou drcení systémem a nesmyslnými požadavky na týmovost. Ultraofenzivní hráč jako on to má strašidelně těžké, mé srdce pláče, když ho vidím na levém záložníkovi. Je třeba silné stránky rozvíjet a slabé tolerovat, smiřme se s tím, že žádného hráče nenaučíme všechno.“

Martin Hrdlička (hráčův agent) „Věřím, že nějaké věci pochopil a začal je dělat, víc na sobě pracuje. Přestěhoval se třeba do Liberce, dojíždění mu ubližovalo. Viděl jsem jeho fitness data z posledních zápasů, ve sprintu a vysoké intenzitě jsou nadstandardní. Určitě neřekl poslední slovo, jeho čas může znovu přijít, ale ve Slavii tomu už osobně moc nevěřím. Spíš někde v cizině, někde, kde se moc nebrání, takže třeba Holandsko. Ale k tomu potřebuje Honza lepší čísla. Když šel do Slavie, chtěl jsem, aby šel do Midtjyllandu, ale nabízel Příbrami míň.“ Teplice - Liberec: Matouškova šťastná trefa poslala hosty do vedení, 0:1

Petr Rada (trenér Jablonce) „U nás do toho vstoupil dobře, v prvním zápase dal hned gól, ale pak se zranil a zvedla se mu konkurence. Čekali jsme od něj víc, ale i tak měli jsme zájem o prodloužení jeho působení u nás, Slavia ho však nasměrovala do Liberce. Často ho bohužel trápily zdravotní problémy, nikdy neměl delší období, kdy by se do toho dostal. Trošičku na něm leží, že jedním z nejdražších hráčů v lize. Je divný, jak málo toho odehrál ve Slavii. Jako kdyby PSG koupilo Mbappého a dalo ho do Marseille na hostování.“

Pavel Hoftych (bývalý trenér Liberce) „Hodnej kluk, ale svůj. Když měl den, udělal zápas, když ne, hráli jste v deseti. Když jsme ho začali dávat do kupy, zranil se na Spartě, ale od jara kvalitně trénuje. Stabilizoval se a začal pracovat dobře do obrany. Má výjimečnou rychlost, velmi slušnou střelu a hlavu, potenciál tam určitě je. S jeho soudem bych si počkal do konce této sezony. V ní by se měl konečně ukázat a svůj potenciál využít, mělo by se mu to vrátit.“