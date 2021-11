Hložek je zpět, ve hře je i Krejčí ml. Další otazník v obraně

Absolvoval třaskavý střet v Ostravě a šlus. Adam Hložek musel pro problémy v oblasti kolenní šlachy vynechat následující dvě utkání v Lyonu a s Teplicemi, samotná Sparta mluvila o absenci v řádu týdnů.

Fanoušci se v ten moment děsili, že by mohl talentovaný mladík vypadnout na velkou část zbývajícího podzimního programu. Děje se ale pravý opak. Podle informací deníku Sport Hložek nebude chybět v nominaci na zítřejší bitvu na Slovácku. „Adam se cítí dobře, jeho stav se v uplynulých dnech výrazně zlepšil. Otázkou ovšem je, zda půjde rovnou do základní sestavy, nebo do zápasu naskočí v jeho průběhu,“ informuje zdroj obeznámený s děním v klubu.

Tohle rozhodnutí velmi pravděpodobně padne až krátce před utkáním. Pro trenéra Pavla Vrbu je nicméně klíčové, že má alespoň v nějaké formě svou hvězdu k dispozici. Navíc to nemusí být všechno, vyloučena totiž není ani účast Ladislava Krejčího mladšího, jenž se napříč podzimem potýká s opakovanými svalovými problémy. Pokud by oba mladíci byli připravení naskočit, Vrbovi by se výrazně rozvázaly ruce. Marodka rudých totiž i tak zůstává přeplněná.

Dlouhodobě mimo hru jsou Casper Höjer s Lukášem Julišem, z reprezentačního srazu se pro zdravotní problémy musel odhlásit obránce Tomáš Wiesner. Jakub Pešek, jenž pro svalové zranění nedohrál úterní kvalifikační duel s Estonskem, je pro nejbližší zápasy mimo. Záložník Filip Souček je sice po zranění kolena zpátky v tréninkovém procesu, ještě nějaký čas ale bude dohánět fyzické manko. Obdobná situace je v případě Matěje Polidara.

A další otazník směrem k zítřku: Ondřej Čelůstka, kterému vystavily opakovanou stopku trable s koleny. Kdyby ani on nemohl jít v Uherském Hradišti do akce, byla by to pro ambice Sparty citelná rána.

Tím spíš, že na Letenské čeká mimořádně nepříjemný soupeř. Komando Martina Svědíka podzimní ligou šturmuje jako velká voda, naposledy skončilo na lopatkách v polovině září. Od té doby s výjimkou remízy v Karviné už pouze výhry.

„Bude to řežba. Slovácko dlouhodobě předvádí výborné výkony, v této sezoně v tom pokračují. Drží se zaslouženě nahoře a nečeká nás nic lehkého,“ prohlásil pro klubový web asistent trenéra Luboš Loučka.

Pražany může nicméně hřát vzájemná bilance. Slovácko dokázali srazit k zemi už třikrát za sebou, hned ve dvou případech navíc v jeho domovině. Zítra se to pokusí zopakovat. Udržet se v bezprostředním kontaktu s úplnou ligovou špičkou. A naladit se na čtvrteční skotskou válku s Rangers.

„Bude to jeden z klíčových týdnů celé sezony,“ pokyvuje hlavou Loučka.

S Hložkem i Krejčím mladším by akcie Sparty na jeho úspěšné zvládnutí rozhodně stouply.

Pravděpodobná sestava Sparty

Nita

Vindheim Panák Štetina Hancko

Pavelka Sáček

Haraslín Hložek Krejčí I.

Minčev