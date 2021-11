Přestupy Slavie: Tvrdíkova vzorová posila i úlet. O kom sní Trpišovský?

Každý hráč, na kterého ukáže, budí zaslouženou pozornost, probírá se zprava zleva, seshora, zezdola. Řeč je o akvizicích fotbalové Slavie, jež nedávno vyhlásila strategii poohlížet se hlavně (nikoli výhradně) po talentech do 22 let. Jak to vypadalo, když po mladých hráčích sahala dosud? Nejzajímavější jména padla v debatě odbočky Odboru přátel Slavie AREA 114 s klubovým bossem Jaroslavem Tvrdíkem, trenérem Jindřichem Trpišovským a sportovním ředitelem Jiřím Bílkem. „Aiham Ousou je vzorová posila,“ lebedí si Tvrdík. Právě švédský stoper při neformální večeři okouzlil Trpišovského natolik, že měl po deseti minutách jasno: Toho musíme mít! Naprostá trefa byl ovšem hlavně Alexander Bah, na jehož odchod se v Edenu připravují – byť prý v tom případě slávistický kouč nebude brát svému šéfovi dva dny telefon... O dost pozadu je zatím Bahův krajan Emil Madsen, jenž přišel v létě jako Ousou. „Jeho problém byla jednoznačně váha,“ prozradil Trpišovský. „Je to velký introvert. Ale urazil obrovský kus cesty,“ uvedl ve více než dvouhodinové diskusi. Zatím bez efektu jsou dřívější nákupy tuzemských talentů Jana Matouška či Patrika Hellebranda. A jeden zahraniční tip se ukázal jako totální úlet. V následujícím přehledu najdete rekapitulaci vybraných transferů s výhledem, jaké mohou být osudy jednotlivých hráčů, i vysněnou Trpišovského posilou.

Aiham Ousou: trhák, vzor, osobnost! (21 let, předchozí klub: BK Häcken/GAIS Göteborg) Pro slávistické vedení i realizační štáb už nyní jasná trefa. „Aiham je za mě úplně vzorový případ, jak má vypadat posila,“ řekl dokonce boss Jaroslav Tvrdík. „Vzorová práce při výběru hráče, je to na velkou pochvalu. Takhle to má vypadat.“ Plány s kapitánem švédské jedenadvacítky, který hrál jen druhou ligu, byly skromné: po letním příchodu do Edenu se měl vydat na hostování. Personální nouze však urychlila jeho nasazení, a byť byl vyloučen v derby se Spartou, s Tarasem Kačarabou zaplnil místo ve středu obrany. „Jeho adaptace je hrozně rychlá,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. Napomohla tomu i skvělá fyzická připravenost, s níž Ousou dorazil. Ale rovněž ta mentální, respektive obráncovo nastavení a přístup. To slávistického kouče okouzlilo i přesvědčilo na společné večeři, kde asistoval i sportovní ředitel Jiří Bílek. „Udělal na nás obrovský dojem. Už po deseti minutách jsme se na sebe podívali a já říkám: Toho musíme udělat, i když o něm nic nevíme,“ vzpomínal s úsměvem Trpišovský. „Je to obrovská osobnost, když s ním mluvíte dvě minuty o fotbale, vidíte, jak jím žije, jak ho cítí,“ dodává s uznáním. „Má zdravé sebevědomí, proto se do něho Jindra ´zamiloval´,“ přidal Tvrdík. Přednosti se projevily i tím, jak se Ousou sžil se slávistickou šatnou. „Rychle se učí, rychle zapadne do kolektivu. Byl s námi tři týdny a byl schopen komunikovat se všemi hráči a trenéry. Jako kdyby tady byl půl roku,“ popsal Švédovu asimilaci Trpišovský. „Poměr cena – výkon je fantastický. Myslím, že o něho bude velký zájem na přestupovém trhu,“ mne si ruce Tvrdík.

Emil Madsen: kila musela dolů... (23 let, LASK Linec) Vlastně úplný protiklad Ousoua. „Jsou mentálně a typologicky úplně odlišní,“ charakterizoval švédského a dánského nováčka Trpišovský. To všechno se promítá do faktu, že Emil Madsen zatím dostával šance sporadicky, ač ani s ním se v podzimním kádru nepočítalo. Jako by mu však cestou z Lince začal někde u Benešova docházet benzin. „Největší problém u něho byla jednoznačně váha,“ prozradil slávistický trenér, „dneska je o tři čtyři kila nižší, než když přišel.“ Další věcí byly kondiční nedostatky. „Nějakou dobu v Linci nenastupoval, přišel s herním hendikepem. První měsíc byl ve fyzických datech ve všech parametrech nejhorší. Dneska je na pátém nebo osmém místě, urazil ohromný kus cesty,“ chválil Madsenovu proměnu Trpišovský. „Odpovídalo to jeho ceně. Nečekali jsme, že přijde, druhý den nastoupí a bude z něho druhý Souček. Zčásti jsme v něm kupovali potenciál,“ připojil Tvrdík. Podle Trpišovského hrálo značnou roli i to, že dánský záložník byl zvyklý na jiný herní styl i rozestavení. „Musí si obrovsky zvykat na nároky na jeho post,“ řekl. Jinou věcí je zmíněná ostýchavější povaha. „Emil je velký introvert, který si dlouho vytvářel vztahy v kabině. Psychický komfort se pak odrazí na hřišti,“ upozornil Trpišovský. „Problémy s aklimatizací měl i v Linci a u nás se to potvrdilo,“ dodal. „Bavme se o něm v létě nebo za rok touhle dobou,“ vyzval Tvrdík. Slavia - Liberec: Madsen nastartoval Traorého, ale tomu průnik nevyšel

Alexander Bah: toho dlouho neudržíme... (23 let, SönderjyskE) Povedený kauf, jen co je pravda. Import skandinávských hráčů do pražských velkoklubů má rozličný přínos, ale u pravého beka či záložníka se slávisté nezmýlili. Jeho příchod dal při tom pořádně zabrat sportovnímu řediteli Jiřímu Bílkovi. Napoprvé to nevyšlo, byť už byl Alexander Bah jednou nohou v Edenu. „Už byl sbalený na letišti. Bylo to velké zklamání, to, že se přestup nepovedl, jsem viděl jako obrovskou ztrátu,“ zavzpomínal Trpišovský. „Představoval jsem si, kde bude za rok...“ Letos v lednu už to ale vyšlo. „Byl jsem strašně šťastný. Vůbec jsem tomu nevěřil,“ přiznal Trpišovský. „Hráči jako on jsou strašně specifičtí, není jednoduché je najít.“ Bah se nejen uchytil v základní sestavě, ale i v dánské reprezentaci. A je o něho v Evropě zájem. „Nechceme ho pustit, je to klíčový hráč, ale kdyby přišla nabídka z Premier League... Nikdy jsme ji neodmítli,“ řekl Tvrdík. „Bylo by to bez něho těžké, ale mám strach, když vidím jeho výkony, a hlavně potenciál. Myslím, že nás to v dohledné době čeká, i když tady pak s bossem nebudeme dva dny mluvit, nebudu mu brát telefon,“ vyhrožoval Tvrdíkovi naoko Trpišovský. „Na druhé straně to chápu, musíme se na odchod připravovat,“ dodal vážněji. Pardubice - Slavia: Bah našel Krmenčíka, který s přehledem uklidil do sítě! 0:1

Mohamed Tijani: levná investice s komplikací (24 let, Vysočina Jihlava) Pozoruhodný případ. Na Letné neprošel zdravotní prohlídkou, sparťanské angažmá mu překazil fakt, že mu chybí přední zkřížený vaz v koleni. Slavia si ho však posléze vzala na hostování a pak i na přestup a zapůjčila Liberci. Zajímavá štace na severu Čech však skončila právě poraněním kolene a operací. „Je ve stejném procesu jako David Hovorka a Lukáš Provod,“ zmínil Trpišovský jiné slávistické marody. „Trénuje s béčkem, blíží se stavu, kdy by měl jít do plné zátěže,“ dodal. Co ale bude s akvizicí z Pobřeží slonoviny dál? „Připravuje se jeho zimní hostování, aby někde získal herní praxi,“ odkryl nejbližší perspektivu slávistický kouč. Jeho nadřízený je ohledně tohoto transferu v klidu. „Nemá smysl to tajit, kupovali jsme ho jako investici. Jeho cena byla malá, spíš symbolická, byla to příležitost,“ uvedl Tvrdík, podle něhož suma byla stejná jako částka za Abdallaha Simu. Ten měl přijít z Táborska cca za čtyři miliony korun. „Zranění nám vše zkomplikovalo. Posuneme ho sportovně dopředu, možná za někoho vyměníme a investice se nám vrátí, třeba bude ve Slavii,“ nechal Tvrdík otevřené všechny možnosti. Abdallah Sima centruje přes Mohameda Tijaniho • Foto Michal Beránek (Sport)

Jan Matoušek: ten starý Honza. Ale v Liberci (23 let, FK Příbram) Jeden z nejdražších nákupů, investovaných čtyřicet milionů korun nesplnilo očekávání. Dravý záložník či útočník, který se hodí hlavně pro hru na brejky, začal putovat po hostováních: nejdříve vyjma krátké epizody v Edenu putoval do Jablonce, pak ho vyměnil za sousední Liberec. Jeho zamýšlenému rozvoji neprospěly zdravotní problémy. „Opakovanými zraněními došlo k tomu, že se na hostováních neprosadil, v některých fázích nebyl v základní sestavě,“ zrekapituloval Matouškovu dráhu plnou hrbolů Trpišovský. Nynější sezonu v jeho podání však hodnotí pozitivně. „Prožívá nejlepší období. Řekl bych, že je to ten starý Honza Matoušek z doby, kdy jsme ho dělali. Jde jen o to, aby takhle pokračoval a zůstal zdravý,“ nechal Matouškovi naději na budoucnost v červenobílém dresu. Byť ne příliš pravděpodobnou... Pád Matouškovy hvězdy. Proč nesvítila ve Slavii a bude ještě někdy zářit?

Patrik Hellebrand: jižní kurz (22 let, Slovácko) Další zpochybňovaný nákup za cca 22 milionů korun, za nímž stál podle spekulací i kontakt s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem, šedou eminencí Slovácka. I Patrika Hellebranda potkal osud hráče vhodného na zápůjčku: Slovácko vystřídal nejprve za Opavu, až se přesunul do Českých Budějovic, kde mu to docela svědčí. Je to podobné jako s Matouškem. „Hráči v takovém věku jsou na hostování hlavně kvůli herní praxi, ale i proto, aby tam patřili k nejlepším hráčům. Pak jsou připraveni hrát za Slavii. Při našich ambicích nemůžeme nechat hrát tři čtyři fotbalisty, kteří čekají, že jim někdo pomůže. Můžete se starat o jednoho,“ popsal situaci Hellebranda a spol. Trpišovský. „Musí mít reálnou šanci dostat se do čtrnáctky, patnáctky hráčů v kádru, jinak nemá smysl je tam stahovat.“ Podle všeho Hellebrand setrvá na jihu Čech ještě nějaký čas, pokud tam nezakotví natrvalo. I takhle je to ve slávistických plánech. „Řešíme potenciální výměnu, že by si ho nechali nějaké delší období s naší opcí na možný odkup zpátky. Strašně si ho chválí, chtějí ho jako pilíř,“ rozpovídal se Tvrdík. „Jestli za rok za dva bude dominovat, po odchodu generace Holeše, Ševčíka a dalších může do Slavie zase zamířit,“ dodal. Tvrdík si hodně chválí vztahy s Budějovicemi, jejich majitelem a vedením i blízkost představ o hře trenéra Davida Horejše a Trpišovského. Jestliže Slavia představí úzkou spolupráci s jedním z prvoligových klubů, čímž by završila projekt umísťování a rozvoje svých hráčů v Česku, Budějovice jsou první na ráně. Opava - Sparta: Hellebrand pořádně vyplísnil Kozákovi za ochotný pád

Joao Felipe: hody v McDonald´s a KFC (20 let, Palmeiras/FC Ituano) Fiasko. Když se v září 2019 objevil ve Slavii, jako vyslanec brazilského fotbalu vábil pozornost tak nějak automaticky. Slávisté si ho pořídili díky představením na mládežnickém turnaji CEE Cup. Zprvu to nevypadalo zle, zaujal v mládežnické Lize mistrů, Interu Milán nasázel hattrick. Jenže na výš než béčko to nebylo, po dvou letech neslavně skonči, dokonce se zjevil v třetiligovém Rakovníku. Zkrátka omyl... „Tehdy jsme se jako klub učili, byl to chybný nákup z pohledu typologie. Nebyl dobře vyzkoušený, kupovali jsme ho na základě turnaje,“ přiznal chybu sportovní ředitel Jiří Bílek. Další věcí byla nesnadná adaptace. „Nebyli jsme připraveni na příchod hráče z Brazílie, s jazykovou bariérou. Uměl jen portugalsky,“ líčil Bílek. „Měli jsme ho pod kontrolou jen dvě, tři, čtyři hodiny denně, zbytek času ne. Nevěděli jsme, co dělá, až zpětně jsme se dozvěděli, že jí v McDonald´s, KFC. Že ponocuje, tráví čas u playstationu.“ Přesto prý byla tahle zkušenost k něčemu dobrá. „Když vám hráč takhle ničí investici, je to špatně. Na druhé straně to byla skvělá zkušenost, poučili jsme se. Dneska máme tým lidí, kteří se o adaptaci hráčů starají.“ Joao Felipe při svém debutu za áčko Slavie zaujal • Foto Barbora Reichová (Sport)