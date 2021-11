Kruciální bitva o ukončení série bez výhry. Jde o hodně, ví Jarošík

Jsou dole v dole, ale tato skladba od Kabátů dnes v AGC Areně dunět nebude. Teplice si pro poslední věrné fanoušky nachystaly jiné intro od oblíbené lokální rockové kapely. Jenže právě slova „Zabereme, hej hou“ potřebují „skláři“ přenést z reproduktorů do reality. Na hřiště. Situace totiž začíná být kritická.

Víte, kdy naposledy Severočeši slavili ligové vítězství? Pokud ne, nevadí. Možná, že už ani sami hráči přesně nevědí, jak 15. srpnový den vlastně vypadal. Tehdy doma díky trefě Štěpána Krunerta skolili Jablonec. Od té chvíle čekají na zázrak. Vyměnil se trenér, zkouší se jiní hráči, ale tři body jsou stále v nedohlednu.

Aktuální série bez výhry 12 Karviná 10 Teplice 9 Pardubice 7 Jablonec 4 Olomouc

Podobně na tom jsou i Pardubice, dnešní soupeř. Svěřenci Jiřího Krejčího prožívají nováčkovský syndrom – po skvělé úvodní sezoně mezi elitou v té druhé sotva lapají po dechu. V lize naposledy vyhráli jen o pět dní později než Teplice a v tabulce je dělí pouhé tři body, o které se svede tuhá bitva.

I proto vyhlásili Východočeši mobilizaci. Na sever se chystá početná skupina pardubických fanoušků, aby v důležitém utkání hráče podpořila. „Cítíme, že jdou do boje s námi a jejich důvěra nás hodně tlačí dopředu,“ těší Emila Tischlera.

„Před každým zápasem každý studujeme hru soupeře individuálně, potom si u videa sedneme společně a hledáme cesty, kdy by soupeř mohl být zranitelný. Věřím, že najdeme ve hře Teplic slabiny a v sobotu uspějeme,“ dodává pardubický záložník.

V ukončení doby temna doufá i domácí kouč Jiří Jarošík. „Čekám velký boj. Oběma mužstvům jde o hodně. I Pardubice ví, o co hrají, nejsou hloupé. Možná to nebude koukatelné, ale opravdu je to velmi důležitý souboj. Vyhraje ten, kdo bude chtít víc.“

Vstup do angažmá očekával rozhodně snadnější. Už deset zápasů čekají „skláři“ na výhru. Z toho posledních pět vedl právě rodák z nedalekého Ústí nad Labem, všechny skončily porážkou.

Nyní je však v trochu komfortnější situaci než před reprezentační pauzou na Letné, kde tým po bojovném výkonu podlehl Spartě 2:4. Teplice přitom lepily kádr ze všech možných zdrojů. Stoperskou dvojici utvořili záložník Lukáš Mareček a 18letý debutant Ondřej Chaloupek, v záloze zase oprášil profesionální kariéru Admir Ljevakovič.

Karetní hříšníci Jan Knapík i Martin Chlumecký už jsou zpátky. Hráči během pauzy doléčili drobná zranění a k dispozici je i zapůjčený sparťan Jan Fortelný. „Nálada během reprezentační přestávky byla dobré. Kvalitně jsme potrénovali. Teď jde o to vše přenést do mistráku,“ přeje si Jarošík.