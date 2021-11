Dusno v Teplicích: VAR a dvě penalty za sebou, jistý si nebyl ani faulovaný

Odpoutal se od bránícího Aloise Hyčky, načasoval náběh na centr z levé strany a hlavou pořádně trknul do balonu. Brankář Tomáš Grigar byl v brance bezmocný. Mojmír Chytil vstřelil teprve druhý ligový gól za Pardubice. Ten první byl v srpnu, když Východočeši složili vršovické „klokany“ a slavili poslední triumf ve FORTUNA:LIZE.

Ulevilo se všem. „Viděl jsem, jak jsou tepličtí hráči skleslí a zklamaní po prohře. Naprosto jim rozumím, také bychom se tak cítili. Trenér nás celý týden chystal na sportovní válku,“ sypal ze sebe olomoucký odchovanec.

Vřava to nakonec na Stínadlech skutečně byla. Pardubice mohly navýšit náskok po penaltě, kdy byl Chytil ve vápně stažený teplickým stoperem Martinem Chlumeckým. Jenže David Huf brankáře Grigara nadvakrát nepřekonal.

Teplice - Pardubice: Fantastický Grigar chytil penaltu včetně dorážky!

Přesto hosté za několik desítek vteřin přeci jen slavili – sudí Ladislav Szikszay po upozornění kolegy u videa Miroslava Zelinky nařídil další pokutový kop. Při dohrávání zmařené Hufovy penalty totiž ve vápně šlápl Štěpán Krunert na soupeře. A opět byl faulovaným hráčem Chytil.

Stínadla opravdu bouřila. Rozpálení byli diváci, hráči i realizační tým, kde to žlutou kartou odnesl Jarošíkův asistent Petar Aleksijevič.

Teplice - Pardubice: Krunertův šlapák a druhá penalta pro hosty!

„Máme tu dva rozhodčí - jeden je na hřišti a druhý u videa. Oba to viděli na záznamu, tak snad se rozhodli správně, budu jim důvěřovat, jinak by to nebylo v pořádku,“ reagoval domácí brankář Grigar.

„První penalta byla jasná,“ neváhal Chytil. „Druhá – neproměnili jsme, balon se odrazil, šel jsem tam, dostal jsem naloženo, ale zda je to stoprocentní penalta? To nevím. I pro sudího to musí být složité, jelikož v tom souboji bylo asi osm lidí, nedivím se, že to neviděl na první dobrou. I proto jsem rád, že tu VAR byl,“ těšilo Chytila.

Teplický trenér Jiří Jarošík jen krčil rameny. „První penalta byla nejspíš jasná, to je pro mě hloupý zákrok. A druhá? Sudí řekl, že tam byl šlapák. Ale ještě jsem si to zpětně nepustil.“

Záložník Lukáš Červ druhou desítku proměnil, a když Pardubice přežily i třaskavý závěr, kdy se nastavený čas při tlaku domácích z původních osmi minut protáhl na jedenáct, úleva na straně Východočechů byla obrovská. „Spadl nám obří kámen ze srdce. Hodně nám výhra pomůže, ale v klidu nesmíme být. Stále jsme třetí od konce,“ varoval tým hrdina Chytil.