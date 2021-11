Návrat po 996 dnech. Vyhlížel jsem to, přiznal Kadlec. Málem dal gól

Ta chvíle byla už nějaký týden na spadnutí. Poté, co Václav Kadlec ohlásil pokus o comeback do profesionálního fotbalu v barvách Mladé Boleslavi, seděl v nejvyšší soutěži už dvakrát na lavičce. V Českých Budějovicích ani doma proti Zlínu však ještě do hry nezasáhl. Dočkal se až včera, když šel na hřiště v 64. minutě místo Daniela Fily. V hustém sněžení a mlze mu oranžový dres s číslem 7 se stejně barevnými kopačkami stylově ladil.

„Vyhlížel jsem to,“ přiznal Kadlec už určitou netrpělivost. „Pokukoval jsem po trenérovi, protože tentokrát nebyl v nominaci Škoďák. Když jsem šel na hřiště, byl jsem šťastný, říkal jsem si, že si to hlavně užiju. Poslední týdny jsem se cítil mnohem líp, člověk si toho váží úplně jinak než dřív,“ dodal.

SESTŘIH: Jablonec - Mladá Boleslav 0:1. Rozhodl Hlavatý, Kadlec zažil velký návrat

„Cítil jsem na něm chuť naskočit, ale vyvíjelo se tak, že se tam dřív nedostal. Bere to s nadhledem. Potkali jsme se i v reprezentaci, náš vztah je v pořádku,“ komentoval to kouč Karel Jarolím. „Jsem rád, že je zdravotně v pořádku, je na tom podstatně líp i po kondiční stránce. Je fajn, že můžeme být u jeho návratu. Něco za sebou má, odehrál spoustu dobrých zápasů a pořád má motivaci dělat maximum v tréninku.“

Hosté v tu chvíli už vedli díky brance Michala Hlavatého 1:0 a soustředili se na bránění těsného náskoku, takže bývalý reprezentant se do hry moc nedostával. Jeho doteky s míčem by se daly spočítat na prstech jedné ruky, jedním ve skluzu hezky přihrál Marku Matějovskému, bývalému parťákovi ze Sparty. Když mu naopak u postranní čáry naložil domácí stoper Jaroslav Zelený a sudí Tomáš Klíma neodpískal faul, jen se ironicky pousmál.

Jablonec - Boleslav: Kadlec ve skluzu minul

Nakonec však svou obnovenou premiéru mohl Kadlec pocukrovat dokonce i gólem, jenže po ideální přihrávce Davida Juráska z malého vápna netrefil branku. Potenciál nicméně naznačil, v konkurenci typologicky stejných útočníků Milana Škody a Fily může představovat zajímavou alternativu.

„Dostal se do jedné nebezpečné situace, náběh do zakončení ho zdobí. Je dostatečně hladový po gólech, jsem rád, že mu to zůstalo. Takhle jsem ho znal, když byl na vrcholu, snad přidá nějakou branku i za Mladou Boleslav,“ řekl Jarolím.

„Hlavně jsem se soustředil, abych se dostal před obránce, ale možná by to byl stejně asi ofsajd. Šel jsem do toho ve skluzu, člověk se to snaží trefit, chyběl kousek, škoda. Ale naštěstí nás to nemusí mrzet,“ pousmál se Kadlec.

S návratem byl i tak spokojen. Vždyť kvůli vleklým zdravotním problémům profesionální kariéru už odpískal a chodil hrát jen „pralesní“ soutěž za Sokol Červené Janovice. Nakonec se však rozhodl, že to ještě jednou zkusí – a v neděli učinil další důležitý krok.

„Bylo to příjemný, nějakých třicet minut. Hezky jsem si zaběhal, bohatě to stačilo. Jsem rád, že jsme to zvládli a že jsem tomu mohl trošku pomoct,“ pravil.

Stadion v Jablonci přitom nepatří mezi jeho oblíbené, v minulosti se mu zde totiž vůbec nedařilo.

„Nikdy jsem zde nedal gól, a většinou ani nehrál dobře, nemám na to zde dobré vzpomínky. Za jedenadvacítku jsem zde dokonce nedal ani penaltu,“ vybavil si okamžitě.

Tahle kapitola na Střelnici však pro něj měla šťastný konec.