Trpišovský: Gólů jsme měli dát víc. Po pauze šla kvalita výkonu dolů

Vyhráli jste 3:0. Šancí jste ale měli tolik, že rozdíl ve skóre měl být výraznější. Souhlasíte?

„Ano. Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli jsme pohyb, chtěli jsme dát rychlý gól, ale příležitosti jsme zahazovali, v prvních dvaceti minutách jsme byli třikrát sami před gólmanem. Pak dal Nico (Stanciu) krásnou branku. V prvním poločase jsme dobře kombinovali, ale zase… Branek jsme měli dát víc. Některé šance jsme až neuvěřitelně zahazovali. Po pauze šla kvalita zápasu i našeho výkonu dolů. Na konci jsme měli hrát více aktivně a prosadit se kombinační hrou přes střed. Nicméně jsem rád, že jsme zápas zvládli bez vážnějších komplikací.“

Ve čtvrtek při zápase s Feyenoordem byla na stadionu skvělá kulisa, na Teplice mohla přijít jen tisícovka diváků. Byl zápas především o tom, jak ho zvládnete mentálně?

„Souhlasím. Byl to velký kontrast, hrálo se v komorní atmosféře. Byť tisícovka fanoušků se snažila. I proto jsme měli před zápasem k týmu mnoho apelů, aby náš výkon nebyl profesorský a nevnímali jsme rozdíl v atmosféře. Navíc Teplicím zápasy tohoto typu vyhovují. Výborně hrály na Spartě, stejně tak s Plzní. My jsme ale nic nepodcenili. Hráčům jsme kladli na srdce, že lidé se budou dívat u televize. Že nehrajeme jen pro těch tisíc na stadionu.“

Slavia - Teplice: Stanciu mazaným trestňákem překonal Grigara, 1:0!

Popáté v řadě jste v lize udrželi čisté konto. Těší vás, že Teplice jste vůbec do ničeho nepustili?

„Znovu jsme neinkasovali, navíc to vzadu bylo bez komplikací. Je vidět, že souhra hráčů se zlepšuje, jsou tam automatismy. Pro obránce jsou takové zápasy náročné na koncentraci, náročné na výstavbu hry. Všichni čtyři ukázali, že umí podstoupit riziko. Hodně nám pomohlo, že můžeme využít Tomáše Holeše a na hřišti máme jednoho defenzivního záložníka. Je to strašně znát oproti začátku sezony.“

Poslední měsíc jste nemuseli opustit Vršovice. Nikam jste necestovali. Promítlo se to do zlepšených výkonů?

„Zcela jednoznačně. Je podstatný rozdíl hrát jen v Praze. Ve čtvrtek jsme končili pozdě večer, dnes jsme hráli v netypický odpolední čas. Výhodou bylo, že jsme necestovali, večer jsme doma v posteli, můžeme absolvovat různé procedury. Je to důležitý dílek k našim posledním výsledkům. Třeba na začátku ročníku jsme končili ve Varšavě o půlnoci a v neděli už hráli v Karviné. Je to prostě rozdíl.“

Jak jste spokojený s přínosem střídajících hráčů?

„Čekal jsem trochu víc, soupeř byl už v deseti. Některé výkony se mi líbily víc, jako Lindžiho (Lingra). Po vystřídání jsme hrozně zpomalili hru, možná to bylo i sebedůvěrou kluků, kteří tolik nehrají.“

Byl to váš nejjednodušší zápas v sezoně?

„My jsme si ho udělali jednodušší. Zvládli jsme to slušně. Soupeře jsme v první půli unavili. Jen jsme mohli vést 5:0 o poločase.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Stanciu, 42. Kuchta, 84. Ousou Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Masopust, Ousou, Kačaraba (62. Plavšić), Oscar – Holeš, Hromada (75. Madsen) – Schranz (56. Lingr), Stanciu (C), Olayinka (62. Krmenčík) – Kuchta (75. Samek). Hosté: Grigar (C) – Vondrášek, Knapík, Chaloupek, Shejbal – Jukl, Kodad (64. Fortelný), Mareček, Krunert – Jan Rezek (46. Černý), J. Mareš (64. Trubač). Náhradníci Domácí: Kolář, Krmenčík, Lingr, Madsen, Plavšić, Samek, Traoré Hosté: Čtvrtečka, Chlumecký, Ledecký, Hyčka, Trubač, Fortelný, Černý Karty Domácí: Kačaraba Hosté: Jan Rezek, Shejbal, Mareček (č), Fortelný Rozhodčí Machálek – Nádvorník, Mokrusch Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Slavia - Teplice: Ousou elegantně poslal Plavšičův měkký centr do sítě, 3:0!

Slavia - Teplice: Neskutečný závar před Grigarem! Skvěle vychytal Ousoua, Lingr trefil tyč

Slavia - Teplice: Mareček trefil Olayinku kolíky a prohnul mu koleno, po zásahu VAR červená!