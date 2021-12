Liga očima fanoušků: Sparta retro nejen dresy? Hrozný fotbal Baníku

To však bylo málo. V prvním poločase jediná střela na branku, byť gólová, není dobrým vysvědčením, a navíc se stává tradicí. Pohříchu bylo málo dobrých přihrávek do běhu, které by umožnily ukázat rychlost DMK či Haraslína. Převládala pomalá a zdlouhavá rozehrávka, která končila nárazem do zdi. Naopak jsme až nezdravě často zkoušeli kopací techniku našeho brankáře. Po střídání přišlo určité oživení, rychlost a někdy zbrklost byla nahrazena důrazem Pulkraba a jeho brankou na 2:1. Při obvyklém povolení v závěru zabodoval Holec!

Sparťanský lide, zase jsme se oblékli do svátečního v očekávání tentokrát fotbalového hodokvasu. Nejsem si ale zcela jist, že to, co jsme zhlédli, mu skutečně odpovídalo. Pravda, byly některé velmi pěkné okamžiky – branka Karabce, nebo dokonce vynikající nůžky Haraslína do spojnice tyče a břevna, korunované hlavou pomazanou Knoblocha.

VIKTORIA PLZEŇ

Návrat hráčů byl vidět, vzpruha se hodí

Tak se splnilo to, co jsme všichni předpokládali. Na fotbal zapomeňte, protože koronavirus chodí zásadně do hlediště a po 22. hodině do hospody. Do nebe volající hovadina pustit tisíc lidí do desetitisícové arény, zakázat jim čerstvý vzduch. No nic, onlajny to jistí.

S Bohemkou se nám už vrátili někteří hráči do sestavy, a bylo to vidět. Hlavně Jhon Mosquera – toho, když má den, nic nezastaví. Jen kdyby hrál takhle konstantně, u něj je to dva zápasy super, tři průměr, dva na nic. I když „klokani“ nás tentokrát moc nevyučovali, sice měli míč častěji, jenže jim to bylo houby platné. Do jejich kapsičky jsme nasázeli šest banánů a být trenérem Klusáčkem, asi bych je nechal jít domů pěšky.

Trefilo se šest různých střelců, což je taky dobré. Po slabších výsledcích docela fajn vzpruha. Je jí potřeba, jedeme na Slovácko. Jen škoda, že dostalo ťafku v Budějovicích. Dá si teď pozor.

Nic, pustíme si bednu a budeme držet palce.

KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE