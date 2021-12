Letenský expres Karabec. V čem vyniká a co srovnání s Dočkalem?

Adam Karabec. Teprve osmnáctiletý klenot v kádru Sparty, jemuž by měla patřit budoucnost. Do Prahy už na něj dorazily nabídka ve výši skoro 400 milionů korun, jenže Letenští ji odmítli. Stane se tento mladý talent tím, kdo je dokáže vrátit zpátky na vrchol? A neměl by už dostat v sestavě přednost před Bořkem Dočkalem?