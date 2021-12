Slavia v Olomouci: ruka, nebo rameno, úlet šéfa Mináře i skvělý Ousou

Rameno, nebo paže?

Klíčový okamžik duelu: 56. minuta a gólová asistence Lukáše Masopusta. Ramenem, nebo paží?

„Za mě to bylo fakt jasné rameno, měl jsem na dresu i otisk míče,“ popisoval přesvědčivě Masopust.

„Hraniční situace, je těžké to rozfázovat,“ doplnil jeho kouč Jindřich Trpišovský

Olomoucký protějšek to samozřejmě viděl jinak. „Překvapilo mě, že se sudí nešel dívat na video. Posunutí Masopusta bylo hodně zvláštní,“ podotkl Václav Jílek.

Olomouc - Slavia: Trefil se Kuchta, gólu ale předcházela sporná Masopustova přihrávka ramenem, 0:1

Zkusme si to rozebrat. To, zda se balon dotkl paže, či ramene, v první chvíli nerozhoduje. To by se řešilo až ve chvíli, pokud by se jednalo o hraní rukou proti pravidlům. Sudí patrně usoudili, že k tomu nedošlo, protože ruka byla u těla. V přirozené poloze. Jinak řečeno: pískala by se penalta, pokud by takto zahrál bránící hráč? Pravděpodobně nikoli.

„Otázkou je, jestli je tohle přirozený pohyb. Masopust se na to chystal a šteloval se. Ale hranice to určit je strašně tenká. Na Spartě i Slavii dala nakonec komise rozhodčích za pravdu nám. Uvidíme, co bude teď. Není jednoduché to skousnout,“ posteskl si trenér Sigmy.

Mimochodem, ještě v minulé sezoně by taková branka neplatila, protože hráč, který se dotkl rukou, se zapojil do gólové akce. Nyní už platí. Neregulérní by byl, pokud by takto zahrál rukou přímo střelec, v tomto případě tedy Kuchta.