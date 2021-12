SESTŘIH: Bohemians - Jablonec 1:2. Hosté ukončili bídu, dohrávali v devíti

Jablonec se v tabulce posunul na 12. místo a úspěšně se naladil na čtvrteční závěrečný duel ve skupině Evropské konferenční ligy na hřišti Kluže. „Klokani“ mají o dva body více než soupeř a jsou jedenáctí.

Poprvé od příchodu do Bohemians nastoupil v lize v základní sestavě Nový, jubilejní 100. start v nejvyšší soutěži si připsal jeho spoluhráč Květ. V jabloneckém útoku dostal před Doležalem přednost Čvančara a trenéru Radovi se tah brzy vyplatil.

Český reprezentant do 21 let se v osmé minutě po přihrávce od Malínského opřel do míče z hranice pokutového území a přesnou ranou k pravé tyči otevřel skóre zápasu. Čvančara vstřelil pátou branku v ligové sezoně a upevnil si pozici nejlepšího střelce týmu.

Domácí se snažili o vyrovnání, ale proti koncentrované obraně soupeře se jim nedařilo prosadit. Brankáře Hanuše v první půli ohrozil jen Fulnekův centr v 38. minutě, který jablonecký gólman vytáhl nad břevno.

SESTŘIH: Bohemians - Jablonec 1:2. Hosté ukončili bídu i přes dva vyloučené

Když už se zdálo, že „Klokani“ odejdou do kabin s jednogólovým mankem, udeřili hosté podruhé. V první minutě nastaveného času si na Kratochvílovu přihrávku za obranu naběhl Houska a tvrdou ranou nedal brankáři Le Giangovi šanci. Bývalý hráč Olomouce se prosadil v jabloneckém dresu vůbec poprvé.

Domácí trenér Klusáček udělal do druhé půle dvě změny v sestavě a Bohemians se hned ve 47. minutě mohli dočkat snížení. Po odvráceném rohovém kopu se prosadil kapitán Jindřišek, sudí Szikszay však jeho trefu po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí situace u monitoru neuznal kvůli předcházející ruce Hronka.

„Klokani“ pokračovali v aktivitě a po hodině hry dostali další možnost ke zvýšení tlaku. V 64. minutě byl totiž nejprve kvůli druhé žluté kartě vyloučen Malínský a čtyři minuty nato ho následoval Pilař. Sudí ho poprvé napomenul v 58. minutě a podruhé o 10 minut později po odpískaném faulu na Köstla. Bývalý reprezentační záložník nesl vyloučení velmi nelibě a ze hřiště ho odvedli spoluhráč Hübschman a také jeden z hráčů Bohemians.

Domácí následně soupeře uzamkli před jeho pokutovým územím. Osm minut před koncem sice ještě Hanuše zachránila branková konstrukce, v 84. minutě si však naběhl na centr z pravé strany Hronek a vrátil Bohemians na dostřel. Přes závěrečný tlak už ale Pražané další branku nepřidali a doma v lize prohráli s Jabloncem po třech zápasech.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 84. Hronek Hosté: 8. Čvančara, 45+1. Houska Sestavy Domácí: P. Le Giang – J. Kovařík (46. V. Novák), Jindřišek (C), Köstl, Nový – Květ, Ljovin (46. Bartek) – Keita (75. Necid), Hronek, Fulnek (82. Koubek) – Puškáč. Hosté: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Surzyn – Hübschman (C) – Malínský, Houska (85. Považanec), Kratochvíl (90+2. Štěpánek), Pilař – Čvančara (79. Doležal). Náhradníci Domácí: Valeš, Bartek, Koubek, Necid, Novák, Ugwu, Vacek Hosté: Hrubý, Doležal, Krob, Nešpor, Považanec, Smejkal, Štěpánek Karty Domácí: Nový, P. Le Giang, Květ Hosté: Malínský, Pilař, Malínský, Pilař Rozhodčí L. Szikszay – T. Mokrusch, Z. Arnošt – J. Krejsa. VAR: P. Franěk AVAR: K. Hrubeš. Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Bohemians - Jablonec: ČK i pro Pilaře! Fauloval Köstla a strkal do rozhodčího!

Bohemians - Jablonec: Malínský nakopl Bartka do hlavy a po druhé ŽK dostal červenou!

Bohemians - Jablonec: Jindřiškův gól neplatil vinou předchozí ruky Hronka

