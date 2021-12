INSIDER: Bolek jak na tréninku, říká Hoftych. Zůstane Pulkrab žolíkem?

Něco takového snad nejvyšší fotbalová soutěž v Česku ještě neviděla. Bláznivý kiks karvinského brankáře Petra Bolka, který daroval nepozorností gól Spartě, si pouštěl znovu a znovu i zkušený trenér Pavel Hoftych. Host dalšího dílu pořadu LIGOVÝ INSIDER se snažil rozklíčovat, co se stalo, že gólman přestal hrát a vzápětí inkasoval od Matěje Pulkraba. „Přišlo mi to, jako když to má z tréninku, kde rychle za sebou padají góly a brankáři už si něco vyříkávají,“ kroutí Hoftych hlavou nad nečekanou „Bolkovinou“.