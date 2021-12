Trpišovský: Coufal byl robocop, Bah je spíš avatar. Mluvil i o Nezmarovi

Řekl byste, že v Alexanderu Bahovi máte nového Vladimíra Coufala, taky takového robocopa?

„Vláďa byl robocop, protože byl železný, Alex je spíš takový avatar, trošku jiný typ. Některým hráčům jsem vytýkal, že ve čtvrtek nehráli a přesto teď neměli takový přínos do ofenzivy jako on. Občas zkazil nějaké míče, ale byl to náš rozdílový hráč. Chtěli jsme hrát přes Ewertona, říkali jsme si, že tudy bychom se mohli do šancí dostávat, chce to obrovskou zásobárnu energie a morál, to on ukázal. Přitom už ve čtvrtek chtěl celkem brzy dolů, byl pobledlý, nevypadal dobře. A pak vidíte, jak v 92. minutě proti Boleslavi dělá náběh a po ztrátě jde padesát metrů zpátky… Za rozhodnutého stavu 2:0, to je přesně rozhodující.“

V jakém smyslu?

„Odmění vás to. Soupeř vás nastřelí, nevyužije šanci, když takhle makáte. Kdybychom takové nasazení nepředváděli, soupeři by nás trestali. Byl jsem z Alexe úplně nadšený. Ta situace, jak vystihl rozehrávku, vystoupil, pak to vyřešil, to je nadstandard. Teď je to náš rozdílový hráč, udělal nám tenhle zápas. Skvěle brání i útočí, od doby, co přišel, zlepšil i technické věci do ofenzivy, má skvělý fyzický fond.“

Je výhra cennější i proto, že jste za sebou měli náročný boj o postup v Konferenční lize v Berlíně?

„Jo, přesně, to je možná ta nejhorší kombinace. Ne ta nejhorší, ale skoro… Čtvrtek venku, naštěstí ne tak daleko a pak v neděli od tří, naštěstí doma. Soupeř má navíc skvělé hráče jako Ewertona, Juráska, Douděru, Hlavatého, Škodu, Suchého… Spousta z nich má slávistickou minulost včetně trenéra, mají speciální motivaci se ukázat, na Spartě i proti Plzni hráli skvěle, umí tyhle zápasy. Cením si toho hodně.“

Objevily se přepsané části spisů, z nichž vyplývá, že si Slavia měla sjednávat vliv u rozhodčích, zmíněná byla i úplata u Romana Berbra. Co na to říkáte?

„Hráli jsme brzo, neměli jsme ten klasický den, takže bez dopoledního rozcvičení. V den zápasu mám vypnutý telefon, zaregistroval jsem to až tady, ani v podstatě nevím, o co tam přesně jde, jen jsem slyšel nějaké úryvky. Vím, že klub vydá nějaké stanovisko, víc bych to nechtěl komentovat.“