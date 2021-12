Radost z Verstappena i gólů. Super den, smál se hrdina Pulkrab

Nasázel jste hattrick, navíc proti bývalým spoluhráčům. Co vám při střídání v závěru běželo hlavou?

„Užil jsem si to. Nijak jsem ale nemyslel na to, že jsem v Bohemce hrál. Mám tam kamarády, ale tentokrát to nehrálo roli. V prvním poločase jsme hráli výborně, měli jsme odražené míče, převahu, pořád jsme ohrožovali jejich branku. A z toho vyústily ty góly.“

Pro vás jsou to první tři góly v jednom utkání v kariéře. Cítíte, že jste našel životní formu?

(krátce se zamyslí) „To se těžko hodnotí. Jedno jaro v Liberci nebo jaro v Bohemce jsem se taky cítil výborně, téměř každý zápas jsem dával góly. Určitě si ale užívám, že to je konečně i na Spartě.“

V nohách jste měl náročné čtvrteční utkání proti Bröndby. Jak jste na tom byl po fyzické stránce?

„Asi to bylo dané vedením a tím, že jsme drželi míč, ale nebylo to špatný. Až před střídáním jsem cítil nohy. Terén byl náročný, tak už mě to pak dost unavilo.“

SESTŘIH: Sparta - Bohemians 5:1. Kanonáda na rozloučenou, Pulkrab nasázel hattrick

Sparta po nástupu trenéra Vrby doma v lize ještě neprohrála. Vnímáte, že je pro vás Letná silnou zbraní?

„Určitě! Máme silný tým, to víme. Když hrajeme tak, jak trenér chce, to znamená, že jsme v pohybu a získáváme míče, tak se nám pak daří. Máme v kádru individuálně výborné hráče, rychlé a kvalitní. Z toho můžeme těžit.“

Věříte, že jste po psychické stránce tam, kde jste byli před nepovedenými duely na Slovácku a Rangers?

„Ano, to je důležité. Říkali jsme si, že soupeři zase vyhráli a my musíme bezpodmínečně taky získat tři body. Chceme s nimi držet krok a počkat si, až přijde naše šance.“

Ví se o vás, že jste fanouškem Maxe Verstappena, který získal pár hodin před výkopem mistrovský titul ve formuli 1. Nakoplo vás to?

„Přesně tak. Už dvě hodiny před zápasem mi bušilo srdce. Nabudilo mě to. Celý den vyšel super.“

Hattricky v prvním poločase datum zápas střelec počet branek 12.12.2021 Sparta-Bohemians Matěj Pulkrab 3 29.5.2021 Sparta-Brno Adam Hložek 4 03.4.2021 Sparta-Teplice Ladislav Krejčí, II. 3 27.1.2021 Zlín-Slavia Jan Kuchta 3 20.10.2017 Jihlava-Bohemians Jevgenij Kabajev 3 21.2.2015 Liberec-Slavia Milan Škoda 3 17.4.2011 Jablonec-Č. Budějovice David Lafata 3 11.11.2007 Teplice-Č. Budějovice Pavel Verbíř 3 24.9.2006 Plzeň-Slavia Pavel Fořt 3 26.8.2006 Ostrava-Kladno David Střihavka 3 01.3.2004 Liberec-Zlín Libor Došek 3 08.5.1994 Drnovice-Č. Budějovice Bedřich Hamsa 3

