SESTŘIH: Baník - Slavia 3:3. To byla show! Dvě červené, Mandous lapil bod

Na konci října tu nevyhrála Sparta. O necelý měsíc později ani Viktoria Plzeň. A nepovedlo se to včera ani ligovému lídrovi. Ale jak… Ani velkorysý dvoustránkový prostor věnovaný utkání Baník–Slavia možná není dost velký, aby dostatečně vyjádřil všechny emoce. Ale zkusme to.

„Zase jste z nich posr…“ lamentovali domácí příznivci na hlavní tribuně vítkovického areálu. Jejich milovaný tým prohrával 0:2. Všechno úplně špatně. Rychlou akci na trase Aiham Ousou – Peter Olayinka – Ivan Schranz zakončil poslední ve skluzu. A po zpětné přihrávce Daniela Samka zvyšoval Tomáš Holeš fortelnou střelou o tyč.

„Byl to asi nejlepší poločas, který jsem kdy od Slavie viděl,“ žasl ostravský kouč Ondřej Smetana a hluboce přemýšlel, co s tím půjde udělat.

Něco ho přece jen napadlo, geniální věc. Na plac poslal útočníka Ladislava Almásiho, to je první hlavní protagonista včerejšího zápasu. A druhý spadl Smetanovi vyloženě do klína. Svou nedisciplinovaností totiž nakopl Baník i obránce hostů Oscar Dorley.

„Vůbec to nechápu. Ještě po tom, co se dělo o poločase. Já i celý realizační tým jsme mu čtyři minuty opakovali, že už má žlutou, že to musí dohrát. Nemůžu to skousnout. V některých věcech je jak neřízená střela, tohle si jako týmový hráč nemůže dovolit,“ nebral si se svým svěřencem servítky trenér Jindřich Trpišovský.

Oscar v pádu vytrčil nohu proti Janu Juroškovi, sudí Dalibor Černý mu nejdřív sekl žlutou, což ale mělo stejně efekt vyloučení, protože liberijský bek už jednu měl z prvního poločasu. U monitoru ovšem Černý usoudil, že za úmyslnou hrubost půjde dát i rovnou „krev“, červenou kartu. A taky to udělal, což v důsledku může mít pro Oscara tvrdší dopad od Disciplinární komise.

„Nadělil si hezký dárek k Vánocům, předpokládám, že nějaký trest dostane, nejvíc se ale potrestal sám. Bude absolvovat zimní přípravu s vědomím, že na jeho post půjde na začátku jara někdo jiný a třeba ho tam pak nepustí. Nechci tu nic vykřikovat, ale budeme to řešit, možnost je nějaký postih i od nás,“ zahrozil Trpišovský.

Tou dobou už to bylo 1:2. Nástup Almásiho na hřiště téměř ihned přinesl snížení, svou hlavičku opřel o tyč a od ní šel míč do brány. A pak nádherně vyrovnával Filip Kaloč. Jedním dotekem zpracoval míč, druhým poslal svůj „kvér“ do šibenice brány Aleše Mandouse. Nádhera.

V tu chvíli byl Baník nastartovaný ke třem bodům. A šel si pro ně. Roh Lukáše Budínského trknul hlavou Almási, míč ale na čáře odpinknul rukama Jan Kuchta. Další červená karta pro Slavii, penalta pro domácí.

A obrat. Slovenský hrdina „desítku“ s klidem proměnil. „Jako by nám vybouchlo torpédo v muničním skladu,“ nemohl se stále zbavit naštvání Trpišovský z Oscarova vyloučení, když viděl, jak se hra jeho mužstva rozpadá. Přesto se stalo něco, co ještě vrátilo Slavii do hry.

Almási, tahoun Baníku, najednou ve dvou klíčových chvílích úplně selhal. Ta první: fauloval před vlastním vápnem Tarase Kačarabu, přímák si pak slávisté rozehráli nakrátko a Holeš dal krásný gól, svůj druhý v utkání. I v osmi lidech v poli se podařilo „sešívaným“ srovnat. Nevídané.

„První chyba byla, že Laco nenabral Kačarabu, který vystoupil dopředu. A když už se do té situace dostal, měl být chytřejší, šikovnější,“ mrzelo Ondřeje Smetanu.

Ta druhá: Baník vybojoval druhou penaltu. Yira Sor přepadl přes nohy Aihama Ousoua, balon si zase bere Almási. Ovšem tentokrát se hrozně mýlí. Baník v samotném nastavení přišel o obrovskou šanci na výhru, Mandous chytá.

3:3.

Strhující podívaná.

Zápas podzimu.

A v čele se utvořila silná skupina Slavia, Plzeň, Sparta shluknutá do tří bodů. Užijme si jaro.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47. Almási, 70. Kaloč, 82. Almási Hosté: 24. Schranz, 29. Holeš, 88. Holeš Sestavy Domácí: Budinský – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman (C) – Kaloč, Tetour (76. Budínský) – de Azevedo (46. Almási), Kuzmanović (46. Sor), D. Buchta (46. Juroška) – Jiří Klíma. Hosté: Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar – Samek (63. Kuchta), Holeš – Masopust, Stanciu (C) (67. Traoré), Olayinka (71. Plavšić) – Schranz (67. Lingr). Náhradníci Domácí: Murin, Sor, Pokorný, Juroška, Budínský, Almási, Jaron Hosté: Kovář, Plavšić, Horský, Kuchta, Ekpai, Traoré, Lingr Karty Domácí: Svozil, Jiří Klíma Hosté: Oscar, Masopust, Oscar (č), Kuchta (č) Rozhodčí Černý – Nádvorník, Vodrážka Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 1000 diváků

Klíčové momenty zápasu:

SESTŘIH: Baník - Slavia 3:3. Infarktová bitva bez vítěze, hosté dohrávali v devíti

Baník - Slavia: Almási penaltu neproměnil, jeho slabý pokus pokryl Mandous

Baník - Slavia: Drama pokračuje, po faulu na Sora se píská penalta pro domácí! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Slavia: Hosté i v devíti vyrovnávají, druhý gól v zápase střílí Holeš - 3:3

Baník - Slavia: Almási se z penalty nemýlil a Ostrava otáčí zápas, 3:2!

Baník - Slavia: Je srovnáno! Proti nádherné střele Kaloče neměl Mandous šanci, 2:2

Baník - Slavia: Horké chvilky pro hosty, Sor však Mandouse nepropálil

Baník - Slavia: Bahův přímý volný kop skončil v Budinského rukavicích

Baník - Slavia: Další komplikace pro hosty! Za kopnutí do slabin musí pod spchy Oscar

Baník - Slavia: Mandousova série je u konce, po návratu z šaten snížil hlavou Almási

Baník - Slavia: Lišák Stanciu to zkusil přímo z rohu, Budinský však byl u tyčky včas

Baník - Slavia: Emoce na hřišti, Svozil vypěnil na Olayinku a dostal žlutou kartu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Slavia: Z dobré pozice zakončoval Buchta, jenže trefil pouze Stanciua

Baník - Slavia: Domácí na kolenou, druhou ránu jim zasadil Holeš, 0:2!

Baník - Slavia: Hosté jdou do vedení, nahrávku Olayinky uklidil do sítě Schranz, 0:1!

Baník - Slavia: Hlavička Kuzmanoviče putovala nad břevno

Baník - Slavia: Schranz to zkusil pravačkou, jeho střela ale Budinského neohrozila

Baník - Slavia: Ndefeho petardu vyrazil spolehlivý Mandous

Baník - Slavia: Varování pro hosty, hlavička Kuzmanoviče šla jen těsně vedle