Případ Stanciu: žádná nabídka, spíš taktický manévr. Sleduje ho tým z MLS

Bývalá modelka a televizní moderátorka, nyní hráčská agentka, má dar vypouštět do mediálního prostoru informace, které vyvolají rozruch. V případě Nicolae Stancia to bývá téměř s železnou pravidelností. Jakmile se blíží otevření přestupového okna, Anamaria Prodanová začne být vidět.

Nejinak je tomu během letošní zimy. V nedělním krátkém rozhovoru pro rumunská média doslova prohlásila, že záložník Slavie má namířeno za překvapivým angažmá mimo Evropu. „Snažím se ten přestup dotáhnout. Uvidíme, jak to dopadne. Teď je to žhavé,“ dodala.

Podle informací deníku Sport však v krbu nehoří, natož aby uhlíky horkem červenaly. V kanceláři Jaroslava Tvrdíka neleží žádná konkrétní nabídka, která by obsahovala jméno Nicolae Stancia. Zdroje se shodují na tom, že ze strany Prodanové jde spíše o taktický manévr, jak vyvolat napětí s tím, že ledy se mohou hnout v následujících týdnech. „Slyší trávu růst,“ říká o Prodanové jeden z důvěryhodných informátorů Sportu.

Z druhé strany pravdou je, že o Stancia je tradičně zájem v Turecku. Jenže hráč se prý do tamní ligy nežene, což měl dát Prodanové jasně najevo. A to zejména proto, že i nejslavnější kluby Süper Ligy mají problémy s platební morálkou a stává se, že svým zaměstnancům dluží.

A pokud by mělo jít opravdu o angažmá mimo Evropu, v zákulisí se mluví o dlouhodobějším skautingu Dallasu z Major League Soccer, bývalém působišti českého útočníka Zdeňka Ondráška. „Ano, klub Nica sleduje,“ tvrdí zdroj redakce.

Jestliže by texaský klub opravdu učinil Slavii nabídku, lze si však jen složitě představit, že by měla odpovídající parametry. Dejme tomu na úrovni pěti až šesti milionů eur. Americké kluby nejsou zvyklé, ani ochotné, platit za hráče tak vysoké sumy, navíc jsou limitovány platovými stropy a Stanciu by logicky chtěl výrazně vyšší plat, než má nyní ve Slavii.

Osmadvacetiletý rumunský reprezentant měl blízko k odchodu z Edenu po skončení minulého ročníku FORTUNA:LIGY, kdy Slavii výrazně pomohl ke třetímu titulu v řadě. Enormní interes v létě projevil turecký Galatasaray. Původní nabídku ve výši přibližně čtyř a půl milionu eur, tedy asi 110 milionů korun, měl podle některých zdrojů navýšit téměř o sto procent, tedy někam ke dvěma stům milionům. Navíc Stanciu měl jevit o přesun zájem. Mimo jiné i kvůli vyšší měsíční odměně.

K přestupu ale nakonec nedošlo. Slavia nabídku neakceptovala, jelikož nechtěla pouštět klíčového středopolaře před vstupem do kvalifikace o Ligu mistrů. Poté mezi hráčem a klubem došlo k dohodě o navýšení platu, ovšem pouze v případě, že Slavia projde do základní skupiny nejprestižnější klubové soutěže. Sešívaní ale ve třetím předkole nezvládli dvojzápas s maďarským Ferencvárosem, proto se úmluva neaktivovala. Rumun i tak bere v Edenu přes milion korun měsíčně.

