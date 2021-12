„Žluté tričko“ z odposlechů končí. Ginzel sekl s kariérou, prý kvůli zdraví

Poté, co se Ondřej Ginzel objevil v negativních souvislostech v policejních odposleších v korupční kauze okolo Romana Berbra, ukončil dnes kariéru rozhodčího. Podle vyjádření pro webový server fotbalportal.c z však z fotbalu neodchází kvůli ušpiněné pověsti, nýbrž ze zdravotních důvodů. „V roce 2016 jsem měl trombózu v lýtku pravé nohy. Po úrazu bylo vše v pořádku, ale poslední sezonu již ne. Měl jsem v utkání klidně i křeče, jelikož žilní systém již nefungoval, jak měl a do toho bolesti s palcem. Bohužel i přes každodenní tréninky nešlo rozhodovat na profesionální úrovni,“ vysvětlil primární důvod svého konce.

Během šesti let působení v první lize odpískal Ginzel pětačtyřicet zápasů v roli hlavního rozhodčího, jiná utkání v pozici VAR. Další nepřidá. „Již nebudu zažívat přetvářku kolegů, funkcionářů a lidí kolem,“ zvláštně si ulevil. Konkrétní však být nechtěl.

Škoda. Protože v uplynulých dnech byl jednou z osob, která figurovala v policejních odposleších. Ze spisu třeba vyplývá, že Romanu Berbrovi přislíbil tvrdý přístup k teplickému záložníkovi Tomáši Kučerovi. V kulturní sféře známý rapper se totiž v jednom z textů do někdejšího místopředsedy pustil, což se „Náčelníka“ evidentně dotklo. „Pocítí to,“ slíbil do telefonu Ginzel v listopadu roku 2018. V následném zápase Dukly s Teplicemi (1:0) hostům udělil dvě červené karty a dalších šest žlutých. Kučeru ale ze hřiště nevykázal. „Drzý“ středopolař vyvázl jen s napomenutím. Mimochodem, domácí v zápase nebyli trestáni ani jednou.

V druhém případě, který je zadokumentován ve spise, šlo též o žluté karty. Ginzel měl znovu na drátě Berbra.

Berbr: „Byla za mnou Michaela Šrámková…znáš???“

Ginzel: „Ano, znám.“

Berbr: „Pěkná holka… Něco chce, zvláštního.“

Ginzel: „Vím, není špatná.“

Berbr: „Poslala mně 3 kluky, pošlu.“

Ginzel: „Dobře.“

Berbr: „Ostrojič (správně Ostojič - pozn. red.)… Podaný…Kušnír.“

Ginzel: „Ano?“

Berbr: „Chce pro ně za každou cenu žlutá trička…yes. Je to holka šikovná, nechce moc utrácet.“

Ginzel: „OK, připravím ta žlutá trička, vědí o tom kluci, že je dostanou?“

Berbr: „Jen ona.“

Tato konverzace, kterou zveřejnil server seznamzpravy.cz, měla proběhnout tentokrát s cílem poškodit Duklu, a to vykartováním důležitých hráčů v zápase s Mladou Boleslaví na konci ročníku 2017/18. „To by znamenalo, že nebudou moci nastoupit v následujícím zápase, který hrál tým FK Dukla Praha s FC Viktorií Plzeň,“ stojí v závěru policie. V utkání dostal osmou žlutou kartu Ostojič, Podaný nikoliv, Kušnír do duelu s Mladou Boleslaví vůbec nezasáhl.

Ginzel kariéru ukončil den před jednáním etické komise, která se v úterý sejde a dle několika indicií deníku Sport má zahájit šetření s dalšími členy FAČR na základě skutečností uvedených ve spisech. Jedním z nich má být i Ondřej Ginzel.