Stanciu: Titul je víc než peníze. Po přestupu do Slavie jsem měl strach

Kolem Nicolae Stancia většinou v přestupových obdobích bývá rušno. I letos slávistickým fanouškům narušilo vánoční klid vyjádření hráčovy agentky, podle kterého je ve hře odchod mimo Evropu. Sám fotbalista poskytl obsáhlý rozhovor rumunskému webu gsp.ro , kde mluvil i o budoucnosti. „Záleží na tom, odkud a z jakého týmu by nabídka přišla. Ale ve Slavii se teď cítím velmi dobře,“ podotkl. Zároveň popsal, jak měl po přesunu do Edenu strach o rodinu.

Patří k nejvýraznějším hráčům celé FORTUNA:LIGY, na hřišti ho nepřehlédnete. Stanciu si dlouhodobě udržuje vysokou produktivitu, i v probíhající sezoně je s bilancí 3+6 mezi elitou. A třeba ve statistice přihrávek do gólové šance (30) je lepší jen boleslavský Ewerton (32).

Osmadvacetiletý záložník je pro mužstvo Jindřicha Trpišovského zkrátka důležitý, zprávy o možném transferu proto vzbudily ohlas. „Od léta vstupuji do posledního roku smlouvy a možné je cokoliv. Ale ve Slavii se momentálně cítím velmi dobře. Chci titul a trofeje, to je důležitější než peníze. Až budu odcházet, chci mít hodně trofejí,“ prohlásil Stanciu.

Atraktivní nabídce by se případně nebránil. „Záleží na tom, odkud a z jakého týmu by přišla. Ale kdyby se to stalo, Slavia bude mít první šanci, za všechno, co jsem tu prožil, a co mi dala,“ uvedl.

V rozhovoru pro gsp.ro zhodnotil i uplynulý rok. „Byl nejlepší, co jsem zažil. Jak individuálně, tak s týmem. Vyhráli jsme ligu i pohár, v Evropské lize jsme prošli až do čtvrtfinále proti Arsenalu. A jsem rád, že jsme první i v téhle sezoně, liga je velmi těžká. Do předkola Ligy mistrů navíc jde pouze vítěz, všichni ostatní míří jen do Konferenční ligy. Budeme o titul bojovat až do konce,“ řekl Stanciu.

Jak často se vídá s Tvrdíkem?

Slavia by podle něj hrála o titul i v rumunské lize. „Nechci dělat velká srovnání a naštvat Rumuny, ale když jsme hráli o Ligu mistrů proti Kluži, vyřadili jsme ji a rozdíl mezi týmy byl. Určitě bychom favority na vítězství byli,“ poznamenal.

Dostal také otázku na slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka . „S bossem se vídáme jen zřídka, ale chodí nám gratulovat do šatny po zápasech. Ale to je tak vše, jinak se s ním nebavíme. Když chce sám něco sdělit veřejně, používá Twitter. Nikdy jsem ho neviděl dělat rozhovor do televize nebo do novin,“ sdělil Stanciu.

Řešila se i hráčova minulost. Když zamířil ze Sparty přes Saúdskou Arábii do Slavie, fanoušky Letenských tehdy hodně naštval. A Stanciu přiznal, že v prvních chvílích měl z návratu do Prahy strach.

„Po podpisu smlouvy jsem se bál. Neměl jsem tehdy účet na sociálních sítích, ale moje žena dostávala spoustu výhružných zpráv. Vážně jsem myslel, že přijedeme do Prahy a půl roku radši nevyjdeme z domu. Rozhodl jsem se vrátit, protože Slavia získává tituly, hraje o Ligu mistrů, na vzkazech pak už nezáleželo. Lidé ani po dvou a půl letech nezapomněli, ale žádné problémy nemám,“ popsal rumunský reprezentant současnou situaci.

A život v Praze si obecně pochvaluje. „Město je krásné a už ho dobře znám. Jsem se ženou a naší malou dcerou, trávíme spolu veškerý čas. Moc se mi tu líbí,“ uzavřel.

