Baník ladí posilu za Lischku: obránce, kterého se podivně zbavily Teplice

První náhradou za Davida Lischku, kterého si Sparta z hostování v Ostravě stáhla zpátky, by mohl být Martin Chlumecký. Čtyřiadvacetiletý levonohý obránce nedávno skončil v Teplicích a hledá si angažmá. Podle informací iSport.cz by jeho novým klubem mohl být Baník, obě strany už jednají. Chlumecký by již v pondělí odpoledne na Bazalech mohl zahájit zimní přípravu.