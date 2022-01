Karviná hledá pomoc v Baníku. Do tréninku se zapojí tři jeho hráči

Karvinský Petr Bolek vydýchává svůj kiks, po kterém Matěj Pulkrab poslal Spartu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Trojice případných posil z ostravského Baníku by mohla pomoct MFK Karviná v boji o udržení FORTUNA:LIGY. Do prvního tréninku se po krátké zimní pauze zapojili záložníci Adam Jánoš (29) s Ondřejem Chvějou (23) a obránce Muhammed Sanneh (21). Ze Slovácka přišel brankář Pavol Bajza (30).

„Bezesporu musejí přijít posily, to je úplně jasné,“ plánoval sportovní ředitel Lubomír Vlk po katastrofálním podzimu Karviné. V aktuální sezoně zatím ani jednou nevyhrála, získala jen pět bodů, je poslední. „Potřebujeme na každý post minimálně jednoho hráče. Na rovinu říkám, že to bude hodně složité.“

Trenér Bohumil Páník společně s vedením „lovil“ v Baníku, kde to velmi dobře zná ze svého předešlého působení. Středopolař Adam Jánoš pod jeho vedením patřil ke klíčovým válečníkům ostravské sestavy. Chvěja by mohl být gólový. A Sanneh oživí kraj obrany. V Baníku tito hráči velké vytížení neměli, i proto dostali svolení k tomu, aby se v Karviné zapojili do přípravy.

V jarní části se Karviná pokusí o záchranu ligy. „Podzim byl neuvěřitelný!“ hledal v rozhovoru pro klubový web slova Lubomír Vlk. „Jakým způsobem jsme přišli o body, které nám teď chybí, je těžko k pochopení. Všechny nás to trápí, štve. Od prvního zápasu byly společným jmenovatelem triviální chyby některých hráčů, na které jsme dopláceli vlastně po celý podzim. Pouhých pět bodů, žádné vítězství, žádná vychytaná nula – to jsou smutná a nemilosrdná fakta.“

I proto chápe rozladění fanoušků. „Chtějí nás vidět vítězit a věřte mi, že nás všechny v klubu neuvěřitelně štve, že se nám doma dlouhodobě vůbec nedaří. Je to frustrující! Tisíckrát hráčům říkáme, že můžou prohrát, ale musí evidentně na hřišti nechat absolutní maximum, hrát totálně na krev.“

Záchranářskou misi bude mít pod palcem zkušený trenér Bohumil Páník. Do jarní části hledá bojovníky. „Jsem přesvědčený, že pokud navážeme na poslední výkony, tak se o záchranu ještě porveme,“ věří Lubomír Vlk. „To můžu slíbit! Rozhodně nikdo z nás neskládá zbraně a věřím, že ani fanoušci ne.“